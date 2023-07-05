«Обмен на снегоход»: в Новосибирске выставили на продажу телефон швейцарского бренда — за него хотят 350 тысяч

В Новосибирске был выставлен на продажу гибрид смартфона и механических часов известного швейцарского бренда Ulyssе Nаrdin. Приобрести устройство предлагали за 350 тысяч рублей. НГС выяснил, что это за телефон и мог ли продавец торговать подделкой.
300 деталей и ручная сборка
Объявление о продаже смартфона Ulysse Nardin Сhаirman появилось на сайте Avito. В сообщении указано, что речь идет о гибриде часов с автоподзаводом и телефона.
— Часовой эксцентрик, расположенный в задней части устройства скрывается за прозрачным сапфировым стеклом и, как и часовая заводная головка, которая находится между клавишами регулировки громкости, преобразует механическую энергию — в электрическую, для подзарядки аккумулятора смартфона, — было указано в объявлении.
По информации продавца, в конструкцию устройства вошли авиационный алюминий, карбоновое волокно, сапфировое стекло, нержавеющая сталь или драгоценные металлы. Он уточнил, что телефон содержит около 300 деталей и собирается вручную.
Ulysse Nardin — производитель часов класса «люкс», основанный в 1846 году в городе Ле-Локль в Швейцарии. На сайте бренда указано, что ранее производитель занимался разработкой морских хронометров и карманных часов, сейчас организация известна выпуском наручных часов.
Ulysse Nardin Сhаirman предлагают новосибирцам в коробке с зарядным устройством. Упаковка телефона, по информации продавца, выступает акустической системой и станцией для зарядки смартфона, оборудованной микрофоном и bluеtооth адаптером.
— Торг, обмен на снегоход, квадроцикл и другое, — указано в объявлении.
К моменту публикации автор объявления не вышел на связь с НГС, а также снял товар с продажи.
«Эти телефоны не подделывали»
НГС обратился к одному из дилеров Ulysse Nardin в Москве с просьбой рассказать более подробно о смартфоне и уточнить, возможно ли, что в Новосибирск продается оригинальное устройство. В компании сообщили, что не занимались реализацией телефонов, в связи с чем корреспондент издания решил взять комментарий у организации, которая также выставила объявление о продаже устройства.
По мнению сотрудника московской компании Vertu&watch Ивана Михалева, смартфон не является подделкой.
— Эти телефоны не подделывали. Они сделаны из стали, алюминия, авиационной стали и сапфиров, в некоторых моделях используются драгоценные металлы, — сообщил специалист.
По его данным, выпуск дорогих смартфонов проходил с 2010 по 2014 год, а всего производитель изготовил 1846 моделей.
— Телефоны не пользовались успехом, так как слабый процессор. Они более коллекционные, часовая компания выпускала их для любителей и коллекционеров, — сообщил Иван. — Это единственный смартфон, который производила компания.
Что такое часовой автоподзавод
Как сообщил Иван Михалев, ранее стоимость телефона составляла от 15 тысяч евро и выше, в зависимости от материалов, из которого он изготовлен. При использовании драгоценных металлов его цена достигает 30–40 тысяч евро. В продаже Vertu&watch имеются телефоны Ulysse Nardin Chairman — одно из устройств компания предлагает купить за 580 тысяч рублей.
— Телефон продается в комплексе с двум коробками. В одной лежит телефон, зарядка, чехол и иголка для симки, вторая коробка — подзарядная станция с колонкой, — уточнил Иван. — Производитель сделал для смартфона «фишку» — часовой автоподзавод, который якобы подзаряжает аккумулятор телефона во время ходьбы, или, когда он крутится. По факту он дает слишком маленький импульс, и навряд ли подзарядит даже за длительное время большой объем батарейки.
О том, что швейцарский бренд займется выпуском гибрида Ulysse Nardin Chairman, стало известно в 2009 году. Так, анонс нового производства появился на сайте издания «Интерфакс» в марте 2009 года. Отмечалось, что устройство планировалось выпустить в продажу осенью того же года и исполнить в трех вариантах: чистое золото, сочетание стали и золота, а также сталь.
В феврале появилась информация, что в Новосибирске выставили на продажу памятные часы за 20 миллионов рублей. Их высокопоставленному железнодорожнику якобы лично подарил министр путей сообщения в 1998 году.