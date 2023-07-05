«Обмен на снегоход»: в Новосибирске выставили на продажу телефон швейцарского бренда — за него хотят 350 тысяч

— Часовой эксцентрик, расположенный в задней части устройства скрывается за прозрачным сапфировым стеклом и, как и часовая заводная головка, которая находится между клавишами регулировки громкости, преобразует механическую энергию — в электрическую, для подзарядки аккумулятора смартфона, — было указано в объявлении.



По информации продавца, в конструкцию устройства вошли авиационный алюминий, карбоновое волокно, сапфировое стекло, нержавеющая сталь или драгоценные металлы. Он уточнил, что телефон содержит около 300 деталей и собирается вручную.