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Тема дняПочему в городе опасаются вандализма у фонтанов?
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«Ночью они выглядят иначе, чем днём»: на картах 2ГИС появились 3D-объекты Новосибирска — разглядываем их

Их можно увидеть только при наличии интернета на телефоне

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НОВАТ уже можно увидеть вот таким на карте

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В 2ГИС на картах появились 3D-объекты Новосибирска — они сделаны с эффектом погружения.

— Теперь на них можно рассмотреть детали зданий и парков — вплоть до того, какие деревья растут в том или ином сквере. Объекты можно приблизить и рассмотреть с разных сторон. В зависимости от времени суток меняется режим отображения реалистичных моделей: как и в настоящем городе, ночью они выглядят иначе, чем днём. Такие карты создают эффект погружения и называются иммерсивными, — объяснили в пресс-службе 2ГИС.

При этом, как обещают в компании, размер скачиваемых карт не изменится. Такие 3D-объекты будут показываться при наличии хорошего интернет-соединения.

Краеведческий музей

Краеведческий музей

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Сквер Славы на карте

Сквер Славы на карте

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В Новосибирске среди иммерсивных объектов уже сделаны — НОВАТ, Краеведческий музей, Первомайский и Театральный скверы, Сквер Славы, Центральный парк.

Ранее 2ГИС делился результатами рейтинга городов по уровню приспособленности общепита для «посетителей, с ноутбуками».

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