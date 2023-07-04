«Ночью они выглядят иначе, чем днём»: на картах 2ГИС появились 3D-объекты Новосибирска — разглядываем их

В 2ГИС на картах появились 3D-объекты Новосибирска — они сделаны с эффектом погружения.
— Теперь на них можно рассмотреть детали зданий и парков — вплоть до того, какие деревья растут в том или ином сквере. Объекты можно приблизить и рассмотреть с разных сторон. В зависимости от времени суток меняется режим отображения реалистичных моделей: как и в настоящем городе, ночью они выглядят иначе, чем днём. Такие карты создают эффект погружения и называются иммерсивными, — объяснили в пресс-службе 2ГИС.
При этом, как обещают в компании, размер скачиваемых карт не изменится. Такие 3D-объекты будут показываться при наличии хорошего интернет-соединения.
В Новосибирске среди иммерсивных объектов уже сделаны — НОВАТ, Краеведческий музей, Первомайский и Театральный скверы, Сквер Славы, Центральный парк.
Ранее 2ГИС делился результатами рейтинга городов по уровню приспособленности общепита для «посетителей, с ноутбуками».