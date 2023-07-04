«Ночью они выглядят иначе, чем днём»: на картах 2ГИС появились 3D-объекты Новосибирска — разглядываем их

В Новосибирске среди иммерсивных объектов уже сделаны — НОВАТ, Краеведческий музей, Первомайский и Театральный скверы, Сквер Славы, Центральный парк.



Ранее 2ГИС делился результатами рейтинга городов по уровню приспособленности общепита для «посетителей, с ноутбуками».