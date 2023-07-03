Сконцентрируйтесь на карьере: новосибирский астролог дала советы на сегодняшний день полнолуния

Сегодня, 3 июля, начинается полнолуние. По информации Московского планетария, оно начнется в 18:41 по новосибирскому времени. Астролог Марина Шумкина рассказала, что лучше делать в этот день.
Марина Шумкина — астролог, автор проекта Asprofy — астрология для жизни и бизнеса. Автор Telegram-канала с астролайфхаками.
Специалист объяснила, что основная тема полнолуния 3 июля — карьера и работа. Луна будет находиться в знаке Козерога.
— Это полнолуние поможет сконцентрироваться на том, что связано с профессиональным и карьерным ростом, на делегировании обязанностей: когда вы не пытаетесь всё делать сами, а поручаете это другим, — написала Марина Шумкина в своем Telegram-канале.
При этом астролог рекомендует избегать действий в потоке, без четкого плана. Также не стоит принимать решения, руководствуясь эмоциями.
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