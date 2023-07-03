Сконцентрируйтесь на карьере: новосибирский астролог дала советы на сегодняшний день полнолуния

— Это полнолуние поможет сконцентрироваться на том, что связано с профессиональным и карьерным ростом, на делегировании обязанностей: когда вы не пытаетесь всё делать сами, а поручаете это другим, — написала Марина Шумкина в своем Telegram-канале.

При этом астролог рекомендует избегать действий в потоке, без четкого плана. Также не стоит принимать решения, руководствуясь эмоциями.