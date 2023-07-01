Автопробег и триколор: в Новосибирске ищут организатора праздника на День флага России — что там будет

В Новосибирске ищут организатора праздничного мероприятия, посвященного Дню государственного флага России. За оказание услуг заказчик готов заплатить почти 1,5 миллиона рублей.
Информация о поиске поставщика размещена на сайте госзакупок, заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов».
— Цель оказания услуг: формирование представления о культурно-историческом единстве народов, проживающих на территории России, традиции совместного празднования памятной даты в истории России, популяризация символики РФ, — указано в документе.
Исполнитель должен организовать и провести праздничное мероприятие в Новосибирске. Поставщик организует торжественную, творческо-показательную части события, а также «развертывание стяга триколор».
На празднике в городе также пройдет старт областной акции, в рамках которой участники совершат автопробег в 10 муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. В областной акции будут участвовать автомобили, которые оформят флагами России.
Во время праздничной программы на мероприятии запланирована работа анимационной группы, которая будет раздавать новосибирцами тематическую продукцию. В нее входят несколько видов флажков.
Праздничное мероприятие состоится 22 августа этого года. Источником финансирования работ выступает областной бюджет.
В конце июня в Новосибирске отметили День города. О том, как прошли праздничные мероприятия, — в материале НГС.