freedom
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 1/10
usd 88.38
eur 96.02
Тема дняМэрия выдала разрешение на строительство школы
Все новости
Все новости

Автопробег и триколор: в Новосибирске ищут организатора праздника на День флага России — что там будет

За работы готовы заплатить почти 1,5 миллиона рублей

124

Праздничное мероприятие состоится 22 августа

Поделиться

В Новосибирске ищут организатора праздничного мероприятия, посвященного Дню государственного флага России. За оказание услуг заказчик готов заплатить почти 1,5 миллиона рублей.

Информация о поиске поставщика размещена на сайте госзакупок, заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов».

— Цель оказания услуг: формирование представления о культурно-историческом единстве народов, проживающих на территории России, традиции совместного празднования памятной даты в истории России, популяризация символики РФ, — указано в документе.

Исполнитель должен организовать и провести праздничное мероприятие в Новосибирске. Поставщик организует торжественную, творческо-показательную части события, а также «развертывание стяга триколор».

На празднике в городе также пройдет старт областной акции, в рамках которой участники совершат автопробег в 10 муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. В областной акции будут участвовать автомобили, которые оформят флагами России.

Во время праздничной программы на мероприятии запланирована работа анимационной группы, которая будет раздавать новосибирцами тематическую продукцию. В нее входят несколько видов флажков.

Праздничное мероприятие состоится 22 августа этого года. Источником финансирования работ выступает областной бюджет.

В конце июня в Новосибирске отметили День города. О том, как прошли праздничные мероприятия, — в материале НГС.

По теме

ПраздникФлаг РоссииДень Государственного флага РФЗакупки
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter