«У нас много семей с детьми»: жильцы дома в Новосибирске несколько дней живут без холодной воды

В Новосибирске в жилом доме
— Соседку начало заливать, она вызвала аварийную службу. Отключили как холодную, так и горячую воду, я уходил на работу и даже не умылся, — рассказал НГС Александр. — Горячую воду вернули ночью с 30 июня на 1 июля.
По словам сибиряка, в момент происшествия сотрудники аварийной службы приехали на вызов жильцов и заменили половину трубы, на ее второй части работы не проводились. В результате вода стала поступать через неотремонтированный участок трубы.
— Всю трубу они менять не захотели, объясняя тем, что надо демонтировать унитаз, и предложили это сделать пожилой хозяйке квартиры. Естественно, что она не смогла этого сделать. Пошли третьи сутки, как мы сидим без холодной воды, а у нас много семей с детьми.
Управляющей компанией дома
По данным «Контур.Фокус», ООО «ДОСТ-Н» образовали в Новосибирске, директором компании выступает Ирина Сухарева. На конец 2022 года выручка организации составила 514,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,6 миллиона рублей. На сайте УК указано, что компания обслуживает 170 домов. Общая площадь жилого фонда — примерно 934 тысячи квадратных метров.
— Сильная течь стояка холодной воды, нужна труба и сварка. Пока не сварят трубу, никакой воды в подъезде не будет, — сообщили в диспетчерской службе.
В организации подтвердили, что течь произошла в трубе, которая находится в одной из квартир жилого дома. Там также сообщили, что для проведения работ на участке был необходим владелец другого жилого помещения, которого не смогли найти. НГС отправил запрос в управляющую компанию с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ранее НГС сообщал, что дома в Центральном, Октябрьском и Заельцовском районах Новосибирска останутся без горячей воды с 5 июля. В зоне снабжения