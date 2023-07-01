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«У нас много семей с детьми»: жильцы дома в Новосибирске несколько дней живут без холодной воды

Инцидент произошел в Железнодорожном районе

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Жильцы вызвали специалистов для устранения дефекта

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В Новосибирске в жилом доме № 87 по улице 1905 года несколько дней отсутствует холодная вода. Как сообщил НГС местный житель Александр, отключение произошло в одном из подъездов дома в ночь на 29 июня из-за протечки стояка трубы в одной из квартир. Жильцы вызвали специалистов для устранения дефекта, но воду в дом так и не вернули.

— Соседку начало заливать, она вызвала аварийную службу. Отключили как холодную, так и горячую воду, я уходил на работу и даже не умылся, — рассказал НГС Александр. — Горячую воду вернули ночью с 30 июня на 1 июля.

По словам сибиряка, в момент происшествия сотрудники аварийной службы приехали на вызов жильцов и заменили половину трубы, на ее второй части работы не проводились. В результате вода стала поступать через неотремонтированный участок трубы.

— Всю трубу они менять не захотели, объясняя тем, что надо демонтировать унитаз, и предложили это сделать пожилой хозяйке квартиры. Естественно, что она не смогла этого сделать. Пошли третьи сутки, как мы сидим без холодной воды, а у нас много семей с детьми.

Управляющей компанией дома № 87 по улице 1905 года выступает ОО «ДОСТ-Н». НГС позвонил по номеру диспетчерской службы организации с просьбой прокомментировать ситуацию, ему ответили в диспетчерской службе управляющих компаний.

По данным «Контур.Фокус», ООО «ДОСТ-Н» образовали в Новосибирске, директором компании выступает Ирина Сухарева. На конец 2022 года выручка организации составила 514,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,6 миллиона рублей. На сайте УК указано, что компания обслуживает 170 домов. Общая площадь жилого фонда — примерно 934 тысячи квадратных метров.

— Сильная течь стояка холодной воды, нужна труба и сварка. Пока не сварят трубу, никакой воды в подъезде не будет, — сообщили в диспетчерской службе.

В организации подтвердили, что течь произошла в трубе, которая находится в одной из квартир жилого дома. Там также сообщили, что для проведения работ на участке был необходим владелец другого жилого помещения, которого не смогли найти. НГС отправил запрос в управляющую компанию с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее НГС сообщал, что дома в Центральном, Октябрьском и Заельцовском районах Новосибирска останутся без горячей воды с 5 июля. В зоне снабжения ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 начнутся испытания теплосетей.

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Холодная водаЖХКУлица 1905 года
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