«У нас много семей с детьми»: жильцы дома в Новосибирске несколько дней живут без холодной воды

По словам сибиряка, в момент происшествия сотрудники аварийной службы приехали на вызов жильцов и заменили половину трубы, на ее второй части работы не проводились. В результате вода стала поступать через неотремонтированный участок трубы.



— Всю трубу они менять не захотели, объясняя тем, что надо демонтировать унитаз, и предложили это сделать пожилой хозяйке квартиры. Естественно, что она не смогла этого сделать. Пошли третьи сутки, как мы сидим без холодной воды, а у нас много семей с детьми.

