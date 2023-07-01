Дома в трех районах Новосибирска останутся без горячей воды на следующей неделе — список улиц

Дома в Центральном, Октябрьском и Заельцовском районах Новосибирска останутся без горячей воды с 5 июля. В зоне снабжения ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 начнутся испытания теплосетей. Их будут проводить в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.



В Центральном и Октябрьском районах испытания теплосетей продлятся с 5 по 14 июля. Горячей воды не будет на улицах:



Кривощековская, Колыванская, Каинская, Серебренниковская, Коммунистическая, Советская до Вокзальной магистрали; от Красного проспекта до Каменской — улица Максима Горького, Чаплыгина, Щетинкина, Депутатская, Октябрьская, Свердлова, Спартака; улицы Инская, Якушева, Садовая, от Маковского до улица Кирова — улица Сакко и Ванцетти, Бориса Богаткова, Восход, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова; улицы Нижегородская и Декабристов до улиц Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Обская, улица Большевистская от Сакко и Ванцетти до Лобова.



В Заельцовском районе испытания пройдут с 5 по 16 июля. Без горячей воды останутся улицы:



Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от м. «Гагаринская» до ул. Северной), Д. Донского, Залесского, Жуковского, Д. Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского), Плановая (четные номера домов от метродепо до ул. Тимирязева), Танковая, Кавалерийская, Новая, Овражная, Каунасская, Кропоткина, Деповская, Пулеметная.



Ранее мы опубликовали актуальный график отключения горячей воды в Новосибирске. Когда и где будут проводить испытания теплосетей, можно узнать по ссылке.