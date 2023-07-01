Младший сержант из Новосибирской области погиб в зоне СВО — у него осталось семеро детей

57-летний младший сержант Федор Сарычев из Коченевского района Новосибирской области погиб в зоне СВО. Об этом сообщили на официальной группе администрации района во «ВКонтакте».
— 24 мая 2023 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк младший сержант Сарычев Фёдор Иванович, — сообщает районная администрация.
В посте указано, что мужчина родился 23 декабря 1965 года в селе Крутологово, позже переехал в деревню Вахрушево Коченевского района. Мужчина вместе с женой воспитывал семерых детей.
В зону СВО добровольцем в составе отряда «БАРС» мужчина отправился в октябре 2022 года.
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