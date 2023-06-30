Мусорщики пришли к ларькам и киоскам на Авиастроителей — им не понравились переполненные баки

В Новосибирске региональный оператор МУП «САХ» на этой неделе, 28 июня, проверил нестационарные объекты торговли рядом с многоквартирным домом по адресу Авиастроителей, 3. Как рассказали в телеграм-канале МУП «САХ», специалисты ищут юридические лица, которые не заключают договор с оператором.
— Причина проверки — систематическое переполнение контейнерной площадки дома при ежедневном вывозе отходов и, как следствие, жалобы жителей. В ходе рейда проверили чуть больше 30 юрлиц, только 8 из них имели договоры, — рассказали в телеграм-канале.
Владельцам ларьков и киосков вручили уведомления о необходимости заключения договора с «САХ», составлены акты. Сейчас представители малого бизнеса в течение 15 дней должны представить необходимый пакет документов для заключения договора. Если бизнесмены не заключат договор, то МУП «САХ» собирается передать информацию в надзорные органы, чтобы привлечь к ответственности по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Также специалисты собираются подавать в суд, чтобы взыскать задолженности за оказанные коммунальные услуги.
В Новосибирске в прошлом году начали реконструкцию площади Калинина. Обозреватель НГС отправился погулять по этому району, чтобы понять, насколько в действительности машины там портят внешний вид, и делится своими впечатлениями с читателями.