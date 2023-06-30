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Мусорщики пришли к ларькам и киоскам на Авиастроителей — им не понравились переполненные баки

Из 30 объектов малого бизнеса только у 8 был заключен договор с региональным оператором

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На Авиастроителей несколько десятков нестационарных объектов

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В Новосибирске региональный оператор МУП «САХ» на этой неделе, 28 июня, проверил нестационарные объекты торговли рядом с многоквартирным домом по адресу Авиастроителей, 3. Как рассказали в телеграм-канале МУП «САХ», специалисты ищут юридические лица, которые не заключают договор с оператором.

— Причина проверки — систематическое переполнение контейнерной площадки дома при ежедневном вывозе отходов и, как следствие, жалобы жителей. В ходе рейда проверили чуть больше 30 юрлиц, только 8 из них имели договоры, — рассказали в телеграм-канале.

Владельцам ларьков и киосков вручили уведомления о необходимости заключения договора с «САХ», составлены акты. Сейчас представители малого бизнеса в течение 15 дней должны представить необходимый пакет документов для заключения договора. Если бизнесмены не заключат договор, то МУП «САХ» собирается передать информацию в надзорные органы, чтобы привлечь к ответственности по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Также специалисты собираются подавать в суд, чтобы взыскать задолженности за оказанные коммунальные услуги.

В Новосибирске в прошлом году начали реконструкцию площади Калинина. Обозреватель НГС отправился погулять по этому району, чтобы понять, насколько в действительности машины там портят внешний вид, и делится своими впечатлениями с читателями.

КиоскиМусорМУП САХУлица Авиастроителей
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