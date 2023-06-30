Улице в Заельцовском районе присвоили имя — ее назвали в честь автора Монумента Славы

В Новосибирске безымянную улицу назовут в честь почетного жителя Новосибирска и художника-монументалиста Александра Чернобровцева. Об этом 30 июня в своем Telegram-канале рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
— Мы продолжаем работу по увековечиванию памяти выдающихся новосибирцев. На очередном заседании комиссии по присвоению наименований безымянной улице в Заельцовском районе на участке от улицы имени генерал-майора Рожкина А. Н. до улицы Кедровая присвоено имя заслуженного деятеля искусств России, — рассказала заместитель мэра.
Александр Чернобровцев создал в Новосибирске панно «Памяти павших» в Сквере героев революции, мемориальный ансамбль «Монумент Славы», посвященный подвигу сибиряков в Великой Отечественной войне, резное панно «Скоморохи», мемориальный ансамбль парка Победы в Бердске, панно на станции метро «Октябрьская». Также панно «Апофеоз русской музыки» в вестибюле Большого зала НГК им. М. И. Глинки, роспись часовни во имя Святителя и Чудотворца Николая. Улица названная в его честь находится недалеко от ЖК «Дежнев» и ЖК «Онега».
На прошлой неделе большому новосибирскому планетарию присвоили имя космонавта-испытателя Анны Кикиной. Об этом 20 июня сообщил мэр Анатолий Локоть после встречи с Кикиной.