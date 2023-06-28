У должника в Новосибирской области забрали Nissan — для этого пристав притворилась покупателем

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области, приставы получили исполнительный документ о наложении ареста на имущество 26-летнего жителя Прокудского.

— Со слов взыскателя, мужчина выставил автомобиль на продажу. Тогда судебный пристав-исполнитель предложила сценарий: договориться о встрече с покупателем, чтобы посмотреть кроссовер, а затем его арестовать, — рассказали в ГУФССП по Новосибирской области.

