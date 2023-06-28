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У должника в Новосибирской области забрали Nissan — для этого пристав притворилась покупателем

На машину наложили арест

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Должник хотел продать машину, но ему это не удалось

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В Новосибирской области судебные приставы представились потенциальными покупателями автомобиля Nissan Murano, чтобы взыскать его у должника. Это произошло в селе Прокудском Коченевского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области, приставы получили исполнительный документ о наложении ареста на имущество 26-летнего жителя Прокудского.

— Со слов взыскателя, мужчина выставил автомобиль на продажу. Тогда судебный пристав-исполнитель предложила сценарий: договориться о встрече с покупателем, чтобы посмотреть кроссовер, а затем его арестовать, — рассказали в ГУФССП по Новосибирской области.

Во время телефонного разговора должник предложил показать автомобиль на следующий день. Но пристав уточнила, где находится машина, чтобы приехать в тот же день. Пристав и взыскатель отправились на место.

— Пристав-исполнитель составила акт о наложении ареста на имущество должника. Взыскатель предоставил эвакуатор, на который погрузили Nissan Murano, — сообщили в ГУФССП.

Автомобиль передали взыскателю на ответственное хранение.

Этой весной в Новосибирске приставы окружили двор и пять часов сидели в засаде, чтобы отнять у должника Lexus LX 570. Владелец прятал машину в городе Оби.

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Коченевский районСудебные приставыДолжникВзыскание
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