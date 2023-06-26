«Пригляделись, а там его нет»: фанаты обиделись из-за того, что VK Fest перенес автограф-сессию с блогером

— Я шла к 16:10, к этому времени мы уже стояли около турникетов. Мы зашли, примерно в 16:17 нашли место, где проходит автограф-сессия, увидели толпу и не поняли, что происходит. Думали, что там Дима Масленников, пригляделись, а там его нет. Подошли к организаторам VK Fest, он с удивлением нам ответил, что блогер уже давно ушел. Сказал, что начали пораньше, но информации о переносе не было. Время было 16:17, Димы уже не было, — объяснила девушка.