«Пригляделись, а там его нет»: фанаты обиделись из-за того, что VK Fest перенес автограф-сессию с блогером

В Новосибирске на VK Fest, который прошел 24 июня, неожиданно перенесли время автограф-сессии с популярным блогером — это расстроило фанатов. По словам одной из участниц, информации об изменении времени и о том, что к блогеру пустят только 100 человек, не было.
Как рассказала корреспонденту НГС посетительница фестиваля Анастасия, на VK Fest начали запускать участников к 14:30, автограф-сессия с популярным блогером Димой Масленниковым должна была начаться в 16:10 и продлиться 30 минут. Другой информации, по словам Анастасии, не было, при этом участники спрашивали в комментариях в группе фестиваля о том, когда начнется встреча со звездой.
— Я шла к 16:10, к этому времени мы уже стояли около турникетов. Мы зашли, примерно в 16:17 нашли место, где проходит автограф-сессия, увидели толпу и не поняли, что происходит. Думали, что там Дима Масленников, пригляделись, а там его нет. Подошли к организаторам VK Fest, он с удивлением нам ответил, что блогер уже давно ушел. Сказал, что начали пораньше, но информации о переносе не было. Время было 16:17, Димы уже не было, — объяснила девушка.
Позже, по словам участницы, появилась дополнительная информация, что автограф-сессия началась раньше, и оказалось, что туда пускают только 100 человек, которые успели пройти. Свои недовольства также высказали и другие участники фестиваля, в официальной группе во «ВКонтакте» VK Fest люди жаловались, что встреча с блогером началась раньше.
В пресс-службе VK Fest объяснили НГС, что старались вместить как можно больше желающих на автограф-сессии, но из-за программы фестиваля и расписания артистов у активностей есть ограничения. Время могло поменяться из-за насыщенной программы.
VK Fest прошел впервые в Новосибирске. На сцене выступали известные артисты, такие как