«Начали топить резиной?»: черный дым повалил из трубы ТЭЦ-5 — что произошло

По его данным, черный дым заметили в районе ТЭЦ-5 примерно в 21:00. НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как сообщили специалисты, с 22 июня ТЭЦ возобновляет работу после 13-дневного нулевого останова – периода, когда станция не работала. Его провели, чтобы у сотрудников организации была возможность обследовать дымовую трубу и, при необходимости, выполнить ремонт.

