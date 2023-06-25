«Начали топить резиной?»: черный дым повалил из трубы ТЭЦ-5 — что произошло

Вечером 25 июня жители Новосибирска заметили черный дым с ТЭЦ-5. Фотографии теплоэлектроцентрали прислал в редакцию читатель НГС.
— Они что, начали топить резиной? Черный дым идёт уже целый час, — рассказал читатель НГС. — Ранее я такого не видел.
По его данным, черный дым заметили в районе ТЭЦ-5 примерно в 21:00. НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой прокомментировать ситуацию.
Как сообщили специалисты, с 22 июня ТЭЦ возобновляет работу после 13-дневного нулевого останова – периода, когда станция не работала. Его провели, чтобы у сотрудников организации была возможность обследовать дымовую трубу и, при необходимости, выполнить ремонт.
— 25 июня проводили пусковые операции на четвертом и шестом энергоблоках. Во время включения их в работу возможно кратковременное появление черного дыма, — уточнили в пресс-службе организации. — Это связано с использованием мазута при розжиге котлов этих энергоблоков. При выходе на штатный режим степень очистки дымовых газов электрофильтрами - на уровне 99%.
В пресс-службе СГК уточнили, что в ближайшие годы в компании планируют перестать использовать мазут при розжиге энергоблоков. В организации также добавили, что роза ветров в месте расположения ТЭЦ-5 позволяет большую часть времени отходить дымовым газам в противоположную сторону городу.
В начале апреля в Новосибирске черный дым с ТЭЦ-2 встревожил жителей Ленинского района. В СГК уточняли, что специалисты включали в работу дополнительный котел.