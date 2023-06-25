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«Вонь, пугают детей»: неизвестные проникли в подъезд дома — одному из них оставили записку

По словам очевидцев, неизвестных заметили на лестничной площадке

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Инцидент произошел на улице Горский микрорайон, 75

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Жители Новосибирска выгнали неизвестных, которые проникли в подъезд жилого дома в Ленинском районе. Инцидент произошел на улице Горский микрорайон, 75. О происшествии сообщили в паблике «Горский микрорайон/Новосибирск» во «ВКонтакте».

— На лестничной площадке разместились люди с низкой социальной ответственностью, наносящие вред подъезду, — указано в сообщении. — Вонь невозможная, мусор, пугают своим присутствием детей.

Очевидец сообщил, что на момент публикации сообщения «выпроводил» из подъезда неизвестных личностей. Он попросил жителей района «не оставаться равнодушными» и «отправлять их куда угодно».

— У нас в подъезде не отель и не приют для бездомных, — написал возмущенный новосибирец.

В паблике «Горский микрорайон/Новосибирск» также опубликовали объявление, которое разместили в доме № 63/1 по улице Горский микрорайон. В тексте письма указано, что на пожарной лестнице 17-го этажа дома поселился «незваный гость». Автор объявления высказал свое мнение о незнакомом человеке.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию

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НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

В середине апреля в Твери нашли пропавшего жителя Новосибирска. Его искали два года — в ноябре 2021-го 44-летний мужчина поехал на заработки. Ему заплатили намного меньше, чем обещали, и сибиряк начал жить на улице.

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