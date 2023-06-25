«Вонь, пугают детей»: неизвестные проникли в подъезд дома — одному из них оставили записку

Жители Новосибирска выгнали неизвестных, которые проникли в подъезд жилого дома в Ленинском районе. Инцидент произошел на улице Горский микрорайон, 75. О происшествии сообщили в паблике «Горский микрорайон/Новосибирск» во «ВКонтакте».
— На лестничной площадке разместились люди с низкой социальной ответственностью, наносящие вред подъезду, — указано в сообщении. — Вонь невозможная, мусор, пугают своим присутствием детей.
Очевидец сообщил, что на момент публикации сообщения «выпроводил» из подъезда неизвестных личностей. Он попросил жителей района «не оставаться равнодушными» и «отправлять их куда угодно».
— У нас в подъезде не отель и не приют для бездомных, — написал возмущенный новосибирец.
В паблике «Горский микрорайон/Новосибирск» также опубликовали объявление, которое разместили в доме
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
В середине апреля в Твери нашли пропавшего жителя Новосибирска. Его искали два года — в ноябре 2021-го 44-летний мужчина поехал на заработки. Ему заплатили намного меньше, чем обещали, и сибиряк начал жить на улице.