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Зонты пригодятся. Популярные сервисы дали прогноз погоды в Новосибирске на неделю

В городе ожидается умеренно теплая погода с 26 июня по 2 июля

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Сильных колебаний температур в Новосибирске в ближайшие дни не ожидается

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В Новосибирске с 26 июня по 2 июля ожидается дождливая погода. Температура ночью может опуститься до +13 градусов. Рассказываем, к чему стоит готовиться.

По данным Gismeteo.ru, предстоящая неделя в Новосибирске будет умеренно теплой и по большей части пасмурной. В понедельник, 26 июня, ночью ожидается около +13 градусов, днем — +18… +21 градус, будет пасмурно, возможен небольшой дождь. 27 июня будет облачно, ночью — около +11, днем — +19… +23 градуса.

Такой предстоящую неделю в Новосибирске видит Gismeteo

Такой предстоящую неделю в Новосибирске видит Gismeteo

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В среду прогнозируется пасмурная погода с непродолжительными дождями, днем — +18… +19 градусов. В четверг и в пятницу дневная температура будет около +22 градусов, а ночью — около +13. В последний рабочий день недели ожидается гроза с дождем. В течение недели ветер будет усиливаться от 5 до 11 м/c.

Гидрометцентр грозы в Новосибирске не ожидает

Гидрометцентр грозы в Новосибирске не ожидает

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Гидрометцентр России тоже прогнозирует в Новосибирске дожди на предстоящую неделю за исключением понедельника. Дневные температуры будут колебаться от +19… +23 градусов, ночные — от +13 до +15 градусов.

Кстати, на следующей неделе на Земле прогнозируют пять волн магнитных бурь. Ученые сообщили, что наша звезда выходит на максимум активности.

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