Зонты пригодятся. Популярные сервисы дали прогноз погоды в Новосибирске на неделю

В Новосибирске с 26 июня по 2 июля ожидается дождливая погода. Температура ночью может опуститься до +13 градусов. Рассказываем, к чему стоит готовиться.
По данным Gismeteo.ru, предстоящая неделя в Новосибирске будет умеренно теплой и по большей части пасмурной. В понедельник, 26 июня, ночью ожидается около
В среду прогнозируется пасмурная погода с непродолжительными дождями, днем —
Гидрометцентр России тоже прогнозирует в Новосибирске дожди на предстоящую неделю за исключением понедельника. Дневные температуры будут колебаться от
Кстати, на следующей неделе на Земле прогнозируют пять волн магнитных бурь. Ученые сообщили, что наша звезда выходит на максимум активности.