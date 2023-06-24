За три дня на Солнце произошло 35 вспышек: на следующей неделе на Земле прогнозируют пять волн магнитных бурь

После двухмесячного затишья на этой неделе возобновилась активность нашего светила.
— Есть признаки, что всплеск активности может иметь не локальный, а долговременный характер, то есть Солнце не просто сжигает случайные избытки магнитной энергии, а пытается возобновить движение к максимуму активности. Об этом может говорить то, что рост всплеска начался почти синхронно во всех активных центрах в южном полушарии Солнца, — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук.
О том, что солнечная активность сейчас выходит на пик, нашим коллегам из 76.RU рассказали в ярославском Центре имени Терешковой.
— Частота появления магнитных бурь на Земле связана с
После сообщений о вспышках на Солнце, по интернету разлетелись сообщения о мощных магнитных бурях, которые обрушатся на Землю. Однако ученые пока прогнозируют их осторожно.
— С точки зрения космической погоды текущий взрывной рост не должен пока вывести геомагнитное поле Земли из зеленой зоны. Это связано с тем, что основной центр солнечных взрывов расположен сейчас на восточном краю Солнца и бьет вместо Земли по Венере. Если геометрия солнечной активности не изменится и сила взрывов не угаснет, то геомагнитные последствия могут начать проявляться, начиная с ближайших выходных, — пояснили в Лаборатории солнечной астрономии.
Точный прогноз о магнитной буре можно дать только за три дня до ее начала.
— Это период, за который плазма от вспышек на Солнца долетает до Земли. До того как эта вспышка произошла, никакой прогноз дать нельзя, — уточнил Николай Перов. — Остальные прогнозы носят лишь общий информационный характер и имеют ограниченное практическое применение.
Пока по трехдневному прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, геомагнитный фон земли
По долгосрочным прогнозам, геомагнитные возбуждения на Земле возможны 27–
В шкале мощности магнитных бурь на Земле ученые выделяют пять уровней: G1 — незначительный. Ураганы G1 могут вызвать слабые колебания в энергосистеме и оказать незначительное влияние на работу спутников. G2 — умеренный. Предполагается, что такие бури могут спровоцировать в энергосистемах высоких широт проблемы с напряжением. А длительные штормы G2 способны вызвать повреждение трансформаторов. G3 — сильный. При таком уровне могут возникнуть проблемы с прерывистой спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, а также перебои в работе HF-радио. В энергосистемах может потребоваться корректировка напряжения, а на некоторых защитных устройствах могут начаться ложные срабатывания. G4 — тяжелый. В энергосистемах могут возникнуть проблемы с контролем напряжения. Спутниковая навигация может ухудшиться на несколько часов, распространение КВ-радиоволн будет прерываться, а низкочастотная радионавигация может быть нарушена. G5 — экстремальный. В энергосистемах могут наблюдаться широко распространенные проблемы с контролем напряжения, а в некоторых сетевых системах может наблюдаться полный обвал или отключение электроэнергии, распространение КВ-радиоволн может быть невозможно во многих областях в течение 1–2 дней, спутниковая навигация также может ухудшиться на несколько дней