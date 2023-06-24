За три дня на Солнце произошло 35 вспышек: на следующей неделе на Земле прогнозируют пять волн магнитных бурь

О том, что солнечная активность сейчас выходит на пик, нашим коллегам из 76.RU рассказали в ярославском Центре имени Терешковой.



— Частота появления магнитных бурь на Земле связана с 11-летним циклом солнечной активности. В периоды минимальной активности на Земле может происходить всего 1–2 бури в год, при максимуме — до 50 бурь. В 2023–2024 годах прогнозируется очередной скачок солнечной активности, — рассказал кандидат физико-математических наук, ведущий методист ярославского центра имени В. В. Терешковой Николай Перов.

