freedom
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 0/10
usd 84.08
eur 91.49
Тема дняДень города в Новосибирске
Все новости
Все новости
Мятеж ПригожинаЭксклюзив

Бойцы ЧВК «Вагнер» заявили, что покидают Ростов, — фото и видео

Ранее вечером Евгений Пригожин принял предложение о деэскалации

317

Вагнеровцы и их транспорт в районе занятого утром штаба ЮВО

Поделиться

Подразделения «Вагнера» приготовились покинуть свои позиции в центре Ростова. Бойцы завели машины, передает корреспондент 161.RU от штаба Южного военного округа.

— Ростов, спасибо! — кричат вагнеровцы.

В ответ горожане аплодируют.

Поделиться

Поделиться

Руководитель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что принял предложение белорусского президента Александра Лукашенко о прекращении продвижения в сторону Москвы. Комментариев Минобороны и российских спецслужб пока нет — Пригожина накануне обвинили в вооруженном мятеже, а президент Владимир Путин в своем обращении к нации назвал его действия предательскими.

По теме

ВагнерЕвгений Пригожин
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter