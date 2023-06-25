Бойцы ЧВК «Вагнер» заявили, что покидают Ростов, — фото и видео

Подразделения «Вагнера» приготовились покинуть свои позиции в центре Ростова. Бойцы завели машины, передает корреспондент 161.RU от штаба Южного военного округа.
— Ростов, спасибо! — кричат вагнеровцы.
В ответ горожане аплодируют.
Руководитель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что принял предложение белорусского президента Александра Лукашенко о прекращении продвижения в сторону Москвы. Комментариев Минобороны и российских спецслужб пока нет — Пригожина накануне обвинили в вооруженном мятеже, а президент Владимир Путин в своем обращении к нации назвал его действия предательскими.