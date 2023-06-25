Полчища тараканов и разбитое окно: как квартиранты убивают чужое жилье — пять историй из однушки

Новосибирск — крупный город, в который постоянно прибывают новые жители из соседних, более депрессивных регионов и из других стран. Не у всех есть возможность купить собственное жилье, поэтому многие снимают квартиры. Но часто квартиранты жалуются на странные требования собственников жилья, на высокие цены и запреты. Корреспондент НГС, которая в разное время была и квартирантом, и собственницей, рассказала, почему свою квартиру она никогда больше никому не сдаст. Далее — повествование от первого лица.
Молодые пары
Примерно с 2012 года я живу отдельно от родителей. Жила у подруги, у парня, снимала квартиры. В
Учитывая состояние квартиры, цену на нее мы не ломили, хотя она расположена по линии метро. Сдавали за
Первыми нашими жильцами стала молодая пара. Кирилл работал охранником, Анастасия училась в колледже. Ребята поселились с кошкой, я была не против: сама в свое время столкнулась с тем, что в съеме с котом мне многие отказывали, несмотря на то что животное воспитанное, со стриженными когтями. Пара сразу же сообщила, что им нужен диван, так как своего у них нет. Мы договорились, что они найдут его по объявлению, согласуют с нами, организуют доставку, а мы вычтем траты из арендной платы.
Диван квартиранты успешно купили, а затем от них начали поступать претензии: сначала они потребовали срочно починить
Затем жильцы постоянно звонили мужу — спрашивали, как прикрутить кронштейн для телевизора, просили дрель, шуруповерт, жаловались на выключатель в ванне и освещение в кухне. Когда пришел электрик, выяснилось, что на выключатель они просто недостаточно давили, а в кухне вкрутили свою энергосберегающую лампу, которая была неисправна.
Однажды супруг возмутился, что с такими жильцами мы даже в отпуск не сможем съездить нормально — у них опять что-то сломается, а они ничего не смогут решить самостоятельно, пусть и за наши деньги, и будут считать, что все им должны. После многочисленных недовольств мы договорились прощаться. Ребята сообщили, когда съезжают. Мы условились, что придем проверять квартиру, заодно возьмем с них остатки за коммуналку. По классике жанра мы пришли в пустую квартиру. Молодчики утащили свои вещи, прихватили диван, за который мы заплатили, мой утюг. Свинтили все энергосберегающие лампочки, забрали старые дырявые полотенца и наволочки, которые я оставила в квартире для жильцов на случай чего, допотопную подушку и прочие мелочи. За коммуналку, естественно, тоже не заплатили — сумма вышла примерно в 800 рублей. Ключи прихватили с собой, нас закинули в черный список. В доме оставили жуткий бардак.
Было ощущение, что они навели беспорядок специально. Например, всё зеркало было в следах от кошачьих лап. Но кошка не могла ходить по зеркальной двери шифоньера, видимо, эти ребята делали это специально, чтобы мне насолить. Собираясь в спешке, горе-квартиранты забыли на антресоли кучу своей зимней обуви. В гневе я выставила ее на помойку и через 5 минут башмаков уже там не было. Во время всего происходящего я вспомнила, что сбежавшие ранее жаловались на предыдущего своего арендодателя — якобы он был плохой и не брал от них трубку. В тот момент я поняла этого беднягу — видимо, арендаторы его так достали, что он не хотел общения.
Мы написали заявление в полицию, предоставили все данные этих уникумов: фото паспортов, телефоны, места работы и учебы, но, как обычно, в полиции разбираться не стали и через месяц прислали отписку, что их не нашли.
Семейные с детьми
Я сделала определенные выводы, что молодым парам сдавать квартиру больше не буду. И тогда у меня поселилась семья с 2 детьми и 2 кошками. С виду семья была адекватная, работящая деревенская пара, хоть они и показались мне немного склочными.
Первые недели проживания прошли как по волшебству. Но однажды вечером позвонила мать семейства Алина и сообщила, что ее сожитель Антон в стельку пьян и буянит. Женщина попросила меня помочь. Я была одна дома и не горела желанием разбираться с нетрезвым разъяренным дебоширом. Я посоветовала Алине вызвать полицию и ни в коем случае не открывать дверь агрессору. Остаток вечера мы были с ней на связи. В какой-то момент Алина сообщила, что прибыла полиция и хулигана скрутили. Женщина заявила, что будет расставаться с возлюбленным, а через пару дней выяснилось, что она с ним помирилась.
«Любовь зла», — подумала я. Между тем соседи пожаловались мне на периодический шум в квартире. Я поговорила с квартирантами, попросила впредь решать семейные проблемы тише, они пообещали исправиться. Полгода жильцы меня не беспокоили. Днем
На месте мы застали невменяемого Антона в одной футболке. Руки у него были в крови. В стекле окна зияла огромная дыра. В квартире мы обнаружили испуганных детей и Алину. Они рассказали, что мужчина кидался на сына сожительницы и всех оскорблял.
Дебошира забрали приехавшие полицейские, мы уехали к родным, а когда вернулись через пару дней, Алину с детьми в съемном жилье не застали, зато там гордо восседал за столом сам Антон. Вещи были разбросаны, дыру в окне он заткнул одеялом, в помещении было накурено, стоял жуткий запах. При осмотре комнат мы выяснили, что этот молодчик сломал еще и унитаз.
Это стало последней каплей — мы сказали Антону искать новое жилье, но прежде компенсировать все убытки. Через пару дней Алина снова вернулась к нему. Окно и унитаз квартиранты починили, квартиру начистили до блеска, но нервы, что я потратила за это время, не вернуть.
Ежики в мессенджерах
Следующим моим жильцом стал молодой человек по имени Егор. Парень сказал, что работает строителем и починить розетку или отвалившуюся при предыдущих жильцах гардину для него не проблема. Он также рассказал, что постоянно на работе, не пьет и не курит.
Пока Егор жил в моей квартире, мне жилось спокойно: он не шумел, не докучал бесконечными звонками, не дебоширил. У него была только одна странность — время от времени он присылал мне по ночам странные сообщения в мессенджерах. Смею предположить, что отказ от алкоголя у него компенсировался чем-то иным. Например, ни с того, ни с сего он слал мне смайлики в виде ежиков в 2 часа ночи. Когда наутро я спрашивала его, что происходит, он молчал, а потом ежики повторялись. Егор съехал тихо и спокойно, так как нашел девушку «с приданным» в виде собственной недвижимости и вскоре перебрался к ней.
Тараканы и засохшие кастрюли
После Егора у нас поселился еще один парень — Костя. Он был родом из Таджикистана, в Новосибирске учился и работал. Мне нравилось, что я знаю коллег и семью Кости, — мне так было надежнее. Мальчик был скромный и спокойный, я его особо не проверяла. Но однажды перед Новым годом я интуитивно почувствовала, что должна проверить квартиру. Позвонила Косте. Он сообщил, что улетел на родину на 2 недели. Я поинтересовалась, перекрыл ли он воду, и, услышав отрицательный ответ, сообщила, что пойду и перекрою сама.
Когда я зашла в квартиру, была в настоящем шоке: повсюду валялись вещи, на полу — кожура от семечек. В ванне лежали присохшие кастрюли. На кухне тоже повсюду были расставлены сковороды, кастрюли и тарелки с остатками пищи. Что-то уже успело покрыться плесенью. В холодильнике дурно пахло от протекшей крови из фарша. Всюду валялись бутылки из-под алкоголя. Я в ужасе позвонила арендатору. Он извинялся и утверждал, что просто не успел навести порядок.
После этого я пригрозила Косте ежемесячными проверками. Он стал поддерживать порядок в рамках своих возможностей, но когда съезжал окончательно, квартиру за ним мне пришлось отмывать около 8 часов.
Дружные иностранцы
Последним моим квартирантом стал Омад из Таджикистана. Мужчина сообщил, что они будут жить вчетвером с коллегами. По словам арендатора, все они — работящие и чистоплотные. К квартирантам у меня не было претензий. Они вовремя оплачивали аренду и коммуналку, были очень вежливыми и обходительными.
Как-то раз мне нужно было прийти в квартиру и забрать обои с антресолей. Я предупредила жильцов о визите, но дома из них никого не было. Условились, что я приду и заберу всё что нужно сама. В квартире обнаружила, помимо двух диванов, которые мы специально в свое время там разместили после кражи первыми квартирантами, еще 5 спальных мест в виде матрасов. Часть из них была разобрана, некоторые — скатаны в трубочку.
В ванной не было зубных щеток, и в целом помещение казалось сомнительно жилым. Вероятнее всего, моя квартира была неким перевалочным пунктом, в котором останавливались граждане Таджикистана проездом от дома до мест работы. Когда у Омада закончились в России объекты, он сообщил, что съезжает и пообещал, что квартира будет убрана и готова к передаче. Мужчина полностью рассчитался. А вот передать ключи не мог — опаздывал на самолет. В квартире меня встретили полчища тараканов и грязная посуда, рассованная по полкам кухонного гарнитура.
После этого так случилось, что я развелась, прекратила сдавать квартиру и вернулась в нее жить. Сделала ремонт и сейчас понимаю одно: даже если мне придется переехать в другой город, я не буду сдавать ее, потому что считаю, что зачастую квартиранты не берегут чужое имущество, не умеют поддерживать порядок, а некоторые еще и крадут чужое. К слову, я сама снимала квартиры около 3 лет и ни разу не позволяла себе чего-то подобного.
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