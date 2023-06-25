Полчища тараканов и разбитое окно: как квартиранты убивают чужое жилье — пять историй из однушки

Учитывая состояние квартиры, цену на нее мы не ломили, хотя она расположена по линии метро. Сдавали за 12,5 тысячи , также квартирантам предстояло оплачивать свет, воду и интернет в случае надобности.



Первыми нашими жильцами стала молодая пара. Кирилл работал охранником, Анастасия училась в колледже. Ребята поселились с кошкой, я была не против: сама в свое время столкнулась с тем, что в съеме с котом мне многие отказывали, несмотря на то что животное воспитанное, со стриженными когтями. Пара сразу же сообщила, что им нужен диван, так как своего у них нет. Мы договорились, что они найдут его по объявлению, согласуют с нами, организуют доставку, а мы вычтем траты из арендной платы.

