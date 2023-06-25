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Истории

Полчища тараканов и разбитое окно: как квартиранты убивают чужое жилье — пять историй из однушки

Корреспондент НГС Настасья Медведева рассказала о своем опыте сдачи жилья в аренду

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Квартиру превратили в помойку

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Новосибирск — крупный город, в который постоянно прибывают новые жители из соседних, более депрессивных регионов и из других стран. Не у всех есть возможность купить собственное жилье, поэтому многие снимают квартиры. Но часто квартиранты жалуются на странные требования собственников жилья, на высокие цены и запреты. Корреспондент НГС, которая в разное время была и квартирантом, и собственницей, рассказала, почему свою квартиру она никогда больше никому не сдаст. Далее — повествование от первого лица.

Молодые пары

Примерно с 2012 года я живу отдельно от родителей. Жила у подруги, у парня, снимала квартиры. В 2019 году взяла жилье в ипотеку и, так как в скором времени познакомилась с мужчиной и вышла замуж, переехала к нему, а недвижимость начала сдавать. Квартира была не в самом лучшем виде — конечно, не «бабушкин ремонт», но что-то около того. В ней были пластиковые окна и новые батареи. Не было запаха «нафталина». Но сантехника была вся убитая, обои «в цветочек», пенопластовая плитка на потолке в стиле 90-х, входная железная дверь, отделанная реечкой. При покупке там был только кухонный гарнитур. Остальное я завезла сама: шифоньер, кровать, холодильник, плиту, телевизор, стол со стульями, посуду и мелкую бытовую технику, прихожую, стиральную машинку. Почти всё решила оставить арендаторам, за исключением мелочей. Например, кровать забрала в квартиру мужа, свой телевизор тоже, но взамен в мою квартиру мы принесли его, меньший по размеру.

Учитывая состояние квартиры, цену на нее мы не ломили, хотя она расположена по линии метро. Сдавали за 12,5 тысячи, также квартирантам предстояло оплачивать свет, воду и интернет в случае надобности.

Первыми нашими жильцами стала молодая пара. Кирилл работал охранником, Анастасия училась в колледже. Ребята поселились с кошкой, я была не против: сама в свое время столкнулась с тем, что в съеме с котом мне многие отказывали, несмотря на то что животное воспитанное, со стриженными когтями. Пара сразу же сообщила, что им нужен диван, так как своего у них нет. Мы договорились, что они найдут его по объявлению, согласуют с нами, организуют доставку, а мы вычтем траты из арендной платы.

Диван квартиранты успешно купили, а затем от них начали поступать претензии: сначала они потребовали срочно починить 4-конфорочную плиту с духовкой и грилем, так как «не хотят пользоваться обычной одноконфорочной». При этом мы изначально договаривались, что плиту сможем починить через пару месяцев. Потом стали просить купить им журнальный и компьютерный столы. Муж пытался поговорить с молодым человеком и объяснить, что минимум для проживания у них есть, а «хотелки» в виде журнального стола и прочего — их зона ответственности. Мол, пусть покупают, а затем берут вещи с собой в случае переезда в другое жилье. После они требовали заменить стиральную машинку, так как она якобы не работала. Мы согласились, но при проверке выяснилось, что машинка нормально стирала (спойлер: и еще прослужила другим нашим квартирантам на протяжении нескольких лет).

Квартира была самая обычная, без изысков

Квартира была самая обычная, без изысков

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Затем жильцы постоянно звонили мужу — спрашивали, как прикрутить кронштейн для телевизора, просили дрель, шуруповерт, жаловались на выключатель в ванне и освещение в кухне. Когда пришел электрик, выяснилось, что на выключатель они просто недостаточно давили, а в кухне вкрутили свою энергосберегающую лампу, которая была неисправна.

Однажды супруг возмутился, что с такими жильцами мы даже в отпуск не сможем съездить нормально — у них опять что-то сломается, а они ничего не смогут решить самостоятельно, пусть и за наши деньги, и будут считать, что все им должны. После многочисленных недовольств мы договорились прощаться. Ребята сообщили, когда съезжают. Мы условились, что придем проверять квартиру, заодно возьмем с них остатки за коммуналку. По классике жанра мы пришли в пустую квартиру. Молодчики утащили свои вещи, прихватили диван, за который мы заплатили, мой утюг. Свинтили все энергосберегающие лампочки, забрали старые дырявые полотенца и наволочки, которые я оставила в квартире для жильцов на случай чего, допотопную подушку и прочие мелочи. За коммуналку, естественно, тоже не заплатили — сумма вышла примерно в 800 рублей. Ключи прихватили с собой, нас закинули в черный список. В доме оставили жуткий бардак.

Было ощущение, что они навели беспорядок специально. Например, всё зеркало было в следах от кошачьих лап. Но кошка не могла ходить по зеркальной двери шифоньера, видимо, эти ребята делали это специально, чтобы мне насолить. Собираясь в спешке, горе-квартиранты забыли на антресоли кучу своей зимней обуви. В гневе я выставила ее на помойку и через 5 минут башмаков уже там не было. Во время всего происходящего я вспомнила, что сбежавшие ранее жаловались на предыдущего своего арендодателя — якобы он был плохой и не брал от них трубку. В тот момент я поняла этого беднягу — видимо, арендаторы его так достали, что он не хотел общения.

Мы написали заявление в полицию, предоставили все данные этих уникумов: фото паспортов, телефоны, места работы и учебы, но, как обычно, в полиции разбираться не стали и через месяц прислали отписку, что их не нашли.

Семейные с детьми

Я сделала определенные выводы, что молодым парам сдавать квартиру больше не буду. И тогда у меня поселилась семья с 2 детьми и 2 кошками. С виду семья была адекватная, работящая деревенская пара, хоть они и показались мне немного склочными.

Первые недели проживания прошли как по волшебству. Но однажды вечером позвонила мать семейства Алина и сообщила, что ее сожитель Антон в стельку пьян и буянит. Женщина попросила меня помочь. Я была одна дома и не горела желанием разбираться с нетрезвым разъяренным дебоширом. Я посоветовала Алине вызвать полицию и ни в коем случае не открывать дверь агрессору. Остаток вечера мы были с ней на связи. В какой-то момент Алина сообщила, что прибыла полиция и хулигана скрутили. Женщина заявила, что будет расставаться с возлюбленным, а через пару дней выяснилось, что она с ним помирилась.

Квартирант разбил это окно

Квартирант разбил это окно

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«Любовь зла», — подумала я. Между тем соседи пожаловались мне на периодический шум в квартире. Я поговорила с квартирантами, попросила впредь решать семейные проблемы тише, они пообещали исправиться. Полгода жильцы меня не беспокоили. Днем 2 января мы собирались в гости к родственникам. Тут раздался телефонный звонок — на проводе была Алина. Женщина сказала, что напугана, что сожитель угрожает ей расправой и пугает детей. Женщина закрыла перед ним двери и не пускала в квартиру. Сожитель угрожал выбить окна. Когда я услышала звуки битого стекла в трубке, оставаться на месте уже не могла. Мы с мужем и брат с женой, которые заехали за нами, — все бросились к дому (хорошо, что моя и мужа квартиры расположены в домах через дорогу).

На месте мы застали невменяемого Антона в одной футболке. Руки у него были в крови. В стекле окна зияла огромная дыра. В квартире мы обнаружили испуганных детей и Алину. Они рассказали, что мужчина кидался на сына сожительницы и всех оскорблял.

Дебошира забрали приехавшие полицейские, мы уехали к родным, а когда вернулись через пару дней, Алину с детьми в съемном жилье не застали, зато там гордо восседал за столом сам Антон. Вещи были разбросаны, дыру в окне он заткнул одеялом, в помещении было накурено, стоял жуткий запах. При осмотре комнат мы выяснили, что этот молодчик сломал еще и унитаз.

Это стало последней каплей — мы сказали Антону искать новое жилье, но прежде компенсировать все убытки. Через пару дней Алина снова вернулась к нему. Окно и унитаз квартиранты починили, квартиру начистили до блеска, но нервы, что я потратила за это время, не вернуть.

Ежики в мессенджерах

Следующим моим жильцом стал молодой человек по имени Егор. Парень сказал, что работает строителем и починить розетку или отвалившуюся при предыдущих жильцах гардину для него не проблема. Он также рассказал, что постоянно на работе, не пьет и не курит.

Пока Егор жил в моей квартире, мне жилось спокойно: он не шумел, не докучал бесконечными звонками, не дебоширил. У него была только одна странность — время от времени он присылал мне по ночам странные сообщения в мессенджерах. Смею предположить, что отказ от алкоголя у него компенсировался чем-то иным. Например, ни с того, ни с сего он слал мне смайлики в виде ежиков в 2 часа ночи. Когда наутро я спрашивала его, что происходит, он молчал, а потом ежики повторялись. Егор съехал тихо и спокойно, так как нашел девушку «с приданным» в виде собственной недвижимости и вскоре перебрался к ней.

Тараканы и засохшие кастрюли

После Егора у нас поселился еще один парень — Костя. Он был родом из Таджикистана, в Новосибирске учился и работал. Мне нравилось, что я знаю коллег и семью Кости, — мне так было надежнее. Мальчик был скромный и спокойный, я его особо не проверяла. Но однажды перед Новым годом я интуитивно почувствовала, что должна проверить квартиру. Позвонила Косте. Он сообщил, что улетел на родину на 2 недели. Я поинтересовалась, перекрыл ли он воду, и, услышав отрицательный ответ, сообщила, что пойду и перекрою сама.

Когда я зашла в квартиру, была в настоящем шоке: повсюду валялись вещи, на полу — кожура от семечек. В ванне лежали присохшие кастрюли. На кухне тоже повсюду были расставлены сковороды, кастрюли и тарелки с остатками пищи. Что-то уже успело покрыться плесенью. В холодильнике дурно пахло от протекшей крови из фарша. Всюду валялись бутылки из-под алкоголя. Я в ужасе позвонила арендатору. Он извинялся и утверждал, что просто не успел навести порядок.

Квартирант оставил мусор и бутылки из-под алкоголя

Квартирант оставил мусор и бутылки из-под алкоголя

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После этого я пригрозила Косте ежемесячными проверками. Он стал поддерживать порядок в рамках своих возможностей, но когда съезжал окончательно, квартиру за ним мне пришлось отмывать около 8 часов.

Дружные иностранцы

Последним моим квартирантом стал Омад из Таджикистана. Мужчина сообщил, что они будут жить вчетвером с коллегами. По словам арендатора, все они — работящие и чистоплотные. К квартирантам у меня не было претензий. Они вовремя оплачивали аренду и коммуналку, были очень вежливыми и обходительными.

Как-то раз мне нужно было прийти в квартиру и забрать обои с антресолей. Я предупредила жильцов о визите, но дома из них никого не было. Условились, что я приду и заберу всё что нужно сама. В квартире обнаружила, помимо двух диванов, которые мы специально в свое время там разместили после кражи первыми квартирантами, еще 5 спальных мест в виде матрасов. Часть из них была разобрана, некоторые — скатаны в трубочку.

Квартиру после ремонта жалко сдавать

Квартиру после ремонта жалко сдавать

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В ванной не было зубных щеток, и в целом помещение казалось сомнительно жилым. Вероятнее всего, моя квартира была неким перевалочным пунктом, в котором останавливались граждане Таджикистана проездом от дома до мест работы. Когда у Омада закончились в России объекты, он сообщил, что съезжает и пообещал, что квартира будет убрана и готова к передаче. Мужчина полностью рассчитался. А вот передать ключи не мог — опаздывал на самолет. В квартире меня встретили полчища тараканов и грязная посуда, рассованная по полкам кухонного гарнитура.

После этого так случилось, что я развелась, прекратила сдавать квартиру и вернулась в нее жить. Сделала ремонт и сейчас понимаю одно: даже если мне придется переехать в другой город, я не буду сдавать ее, потому что считаю, что зачастую квартиранты не берегут чужое имущество, не умеют поддерживать порядок, а некоторые еще и крадут чужое. К слову, я сама снимала квартиры около 3 лет и ни разу не позволяла себе чего-то подобного.

Ранее НГС писал, что говорят эксперты о рынке недвижимости. Специалисты объяснили, как обстоят дела в этой отрасли сейчас.

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