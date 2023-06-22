«Предложения прекратить поддержку застройщиков уже прозвучали». Эксперты — о ситуации на рынке недвижимости

Эксперт по недвижимости Елена Расчетина рассказала корреспонденту MSK1.RU, почему сегодня на рынке недвижимости понижаются цены на вторичку.

— Цены на вторичное жилье просядут еще капитальнее, — считает она. — Это будет связано с изменениями банковских условий. Когда не хватает денег на приобретение жилья, агентства помогают клиенту купить квартиру в новостройках при первоначальном взносе — 15%. Это еще нормально. При 20% сложно, а при 30% — уже невозможно.

Эксперт отметила, что в основном это сделки ипотечные. Когда люди не могут купить квартиры, соответственно, колоссально снижается и спрос. Падают и цены.