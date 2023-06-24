«Давай в прокуратуру»: сибирячка попыталась забрать самокат у подростков на Гребенщикова — видео

Днем 24 июня жительница Новосибирска забрала самокат у подростков, которые катались на нем на правом берегу города. По информации телеграм-канала «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел на улице Гребенщикова. Указано, что женщина забрала самокат и попыталась увезли его с собой на лифте, а затем, во время конфликта, бросила его в несовершеннолетних.

