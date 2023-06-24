«Давай в прокуратуру»: сибирячка попыталась забрать самокат у подростков на Гребенщикова — видео

Днем 24 июня жительница Новосибирска забрала самокат у подростков, которые катались на нем на правом берегу города. По информации телеграм-канала «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел на улице Гребенщикова. Указано, что женщина забрала самокат и попыталась увезли его с собой на лифте, а затем, во время конфликта, бросила его в несовершеннолетних.
— Началось всё с того, что она не давала спокойно кататься детям, у которых поблизости нет специальной площадки, — сообщает паблик со ссылкой на подписчика. — После женщина забрала самокат и попыталась увезти его с собой, попутно толкая ребенка.
Конфликт произошел в подъезде и попал на видео. На кадрах видно, что женщина держит в одной руке самокат, в другой — поводок с собакой. На просьбы подростков отдать самокат сибирячка требует, чтобы те вышли из лифта, а затем выталкивает из него одного из несовершеннолетних.
— Зови родителей! Я буду с ними разбираться, — сказала женщина на видео. — Да давай в прокуратуру…кого хочешь давай!
В результате происшествием заинтересовалась полиция. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, сотрудники ведомства проводят проверку.
— Информация по выявленной в сети интернет публикации зарегистрирована сотрудниками полиции в установленном порядке. По данному факту проводится проверка. Обстоятельства и участники инцидента устанавливаются, — сообщили в ведомстве.
В конце мая в Новосибирске полиция начала проверку после поста в соцсетях о том, что в микрорайоне «Золотая Нива» появилась группа подростков, которые «терроризируют людей».