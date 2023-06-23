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На Михайловской набережной собралась толпа нарядной молодежи — что там сейчас происходит

Корреспондент НГС увидела тысячи горожан на набережной, для них играет музыка и танцуют

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Выпускников на набережную пришло действительно много

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Вечером 23 июня на Михайловской набережной собрались тысячи выпускников новосибирских школ. Для них организована концертная программа, передает корреспондент НГС Алёна Золотухина с места событий.

— Народу очень много перед самой сценой и на набережной в целом. Многие устроили посиделки на газоне. Для молодежи организованы конкурсы, многие пришли сюда с родителями. Кто-то уже навеселе, — утончила Золотухина.

Для выпускников организованы конкурсы и концертная программа

Для выпускников организованы конкурсы и концертная программа

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На набережной находятся ученики школ со всех районов Новосибирска. Сегодня на НГС выйдет репортаж про выпускниц и их наряды.

Ранее власти запретили продавать алкоголь вдоль Михайловской набережной в единый день выпускного.

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