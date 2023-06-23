На Михайловской набережной собралась толпа нарядной молодежи — что там сейчас происходит

Вечером 23 июня на Михайловской набережной собрались тысячи выпускников новосибирских школ. Для них организована концертная программа, передает корреспондент НГС Алёна Золотухина с места событий.
— Народу очень много перед самой сценой и на набережной в целом. Многие устроили посиделки на газоне. Для молодежи организованы конкурсы, многие пришли сюда с родителями. Кто-то уже навеселе, — утончила Золотухина.
На набережной находятся ученики школ со всех районов Новосибирска. Сегодня на НГС выйдет репортаж про выпускниц и их наряды.
Ранее власти запретили продавать алкоголь вдоль Михайловской набережной в единый день выпускного.