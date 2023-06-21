Вблизи Михайловской набережной запретят продавать алкоголь в день единого выпускного

В Новосибирске 23 июня, в день проведения общего выпускного, будет действовать запрет на продажу алкоголя рядом с местом празднования. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник городского департамента образования Рамиль Ахметгареев.
— Безусловно, будут действовать ограничения на продажу алкоголя. На территории проведения выпускного на Михайловской набережной будет действовать полный запрет продажи спиртного. Также с коллегами проговорили относительно торговых точек, которые расположены вблизи места проведения праздника. Полный запрет продажи в городе невозможен, но по близлежащей территории вопросы решены, — отметил глава департамента.
Также, по словам Рамиля Ахметгареева, выпускникам при входе на территорию выдадут браслеты, которые после выхода с нее будут уже недействительны, и снова на выпускной попасть будет нельзя.
Ранее министр образования Сергей Федорчук сообщил, что этим летом выпускные вечера в регионе пройдут почти для 50 тысяч выпускников в 933 школах.