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Вблизи Михайловской набережной запретят продавать алкоголь в день единого выпускного

Чтобы попасть на праздник, выпускникам выдадут специальные браслеты

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На Михайловской набережной будет действовать полный запрет продажи спиртного

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В Новосибирске 23 июня, в день проведения общего выпускного, будет действовать запрет на продажу алкоголя рядом с местом празднования. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник городского департамента образования Рамиль Ахметгареев.

— Безусловно, будут действовать ограничения на продажу алкоголя. На территории проведения выпускного на Михайловской набережной будет действовать полный запрет продажи спиртного. Также с коллегами проговорили относительно торговых точек, которые расположены вблизи места проведения праздника. Полный запрет продажи в городе невозможен, но по близлежащей территории вопросы решены, — отметил глава департамента.

Также, по словам Рамиля Ахметгареева, выпускникам при входе на территорию выдадут браслеты, которые после выхода с нее будут уже недействительны, и снова на выпускной попасть будет нельзя.

Ранее министр образования Сергей Федорчук сообщил, что этим летом выпускные вечера в регионе пройдут почти для 50 тысяч выпускников в 933 школах.

Продажа алкоголяВыпускной в школеНовосибирск
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