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Рядом с улицей Кирова решили расселить и снести 21, 5 га частного сектора — карта с территорией

Огромный участок попал в зону КРТ — на реализацию проекта дают 20 лет

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Огромная территория застроена преимущественно частными домами

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Власти Новосибирска решили перестроить территорию частного сектора площадью 21,5 га в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала в Октябрьском районе. Соответствующее постановление опубликовано на муниципальном портале Новосибирска.

Согласно документу, на указанной территории должно появиться 472 тысяч кв.м. новой недвижимости: средне- и многоэтажные жилые дома высотой в 9–30 этажей, объекты социального и бытового обслуживания, здравоохранения и образования (по проекту планировки здесь должно появиться три детских сада и школа), новые дороги, а также магазины и спортивные объекты.

Срок реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) — до 2042 года включительно.

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Сегодня на территории расположены более 300 объектов недвижимости: один многоквартирный дом, множество частных домов, нежилых зданий и построек, которые подлежат сносу. Также на территории есть кабельная линия трансформаторной подстанции, водопровод, теплотрасса и газопровод.

Кроме того, на пересечении улиц Коммунстроевской и Декабристов находится объект культурного наследия — водонапорная башня комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги. Он наложит ограничения на потенциальную застройку, в том числе, по её высоте.

На территории КРТ находится памятник архитектуры — водонапорная башня, построенная в начале прошлого века

На территории КРТ находится памятник архитектуры — водонапорная башня, построенная в начале прошлого века

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Застройщик огромной территории будет определён после торгов, их дата в постановлении не указана.

При этом другие торги на право КРТ частного сектора на улице Фрунзе обернулись скандалом — жалобы на их результат теперь будет рассматривать суд.

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