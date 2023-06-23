Рядом с улицей Кирова решили расселить и снести 21, 5 га частного сектора — карта с территорией

Согласно документу, на указанной территории должно появиться 472 тысяч кв.м. новой недвижимости: средне- и многоэтажные жилые дома высотой в 9–30 этажей, объекты социального и бытового обслуживания, здравоохранения и образования (по проекту планировки здесь должно появиться три детских сада и школа), новые дороги, а также магазины и спортивные объекты.