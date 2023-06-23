«Исполнит заветное желание»: в Новосибирске продают "волшебный" цветок из камня

На портале Avito жительница Новосибирска Галина (имя изменено по просьбе героини публикации — Прим. ред) продает «волшебный цветок». По ее словам, он избавит от многих проблем.



— Настоящая находка и удача для коллекционера! Настоящее украшение дома! Достойный подарок! Разнонаправленные кристаллики сердцевины цветка из — за пересечений векторов энергии каждого кристалла образуют мощную энергетическую воронку, которая прекрасно очистит и зарядит положительной энергией любую вещь, украшение, которое туда положите, исполнит заветное желание, а все остальное пространство вокруг себя накроет защитным куполом, — указано в объявлении.

