«Исполнит заветное желание»: в Новосибирске продают "волшебный" цветок из камня

В Новосибирске продают «волшебный цветок из цельной жеоды агата» (необычное минеральное образование — Прим. ред). Продавец уверяет, что их энергия сравниться с рубинами и алмазами. НГС выяснил, что это за камень и для чего он нужен
На портале Avito жительница Новосибирска Галина (имя изменено по просьбе героини публикации — Прим. ред) продает «волшебный цветок». По ее словам, он избавит от многих проблем.
— Настоящая находка и удача для коллекционера! Настоящее украшение дома! Достойный подарок! Разнонаправленные кристаллики сердцевины цветка из — за пересечений векторов энергии каждого кристалла образуют мощную энергетическую воронку, которая прекрасно очистит и зарядит положительной энергией любую вещь, украшение, которое туда положите, исполнит заветное желание, а все остальное пространство вокруг себя накроет защитным куполом, — указано в объявлении.
Цветок весит 280г стоит 7200 рублей. Также у автора есть много других объявлений с камнями. Женщина пояснила, что агат стимулирует духовное пробуждение и считается одним из чудодейственных камней, которые способны гармонизировать обстановку вокруг владельца и защитить от отрицательных энергетических воздействий. А еще, согласно объявлению, агат успокаивает психику, отвлекает от тяжких дум и мирской суеты, а также настраивает ум на высшие сферы.
— Мне нравятся агаты Гоби. Они обрабатывались только природой. Потому по некоторым исследованиям их энергия признана одной из сильнейших, наравне с драгоценными камнями. Вот они меня удивляют, их можно назвать произведениями искусства от природы, –пояснила корреспонденту НГС жительница Новосибирска.
Женщина также добавила, что она — коллекционер, но сейчас решила попробовать себя в качестве продавца. Выводы о рентабельности такого заработка она пока делать не хочет — по ее мнению, должен пройти хотя бы год. Женщина убеждена –камни оказывают на людей большое влияние.
— Все камни соответствуют определенным планетам. А значит имеют определенную энергию, влияющую на сферы жизни, за которые отвечает планета. Еще в подростковом возрасте я замечала, что амулеты и доступные мне тогда камни как-то влияют. Многие думают о покупке камней, как о излишестве, на котором лучше сэкономить. А купить камень — это как купить еды, которую за раз не съешь. Очень практично получается, — говорит сибирячка.
Ранее НГС писал, что новосибирцы продают странные камни. Они стоят сотни тысяч рублей.