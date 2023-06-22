«Встретились три женщины не в настроении»: что читатели НГС думают о конфликте врачей и пациентки в гинекологии

Читатели НГС оставили более 750 комментариев. Кто-то поддерживает врачей и обсуждает излишнюю эмоциональность пациентки, кто-то поддерживает пациентку, а кто-то считает, что виноваты все стороны в раздувании конфликта.



— Встретились три женщины не в настроении и, скорее всего, в гормональном дисбалансе… Из пустого места скандал раздули, — пишет Лираэль.

— В наше время, время цифровизации, визуализации и идентификации, когда идет активный сбор информации обо всех личностях (даже ничем не примечательных), и исключительно все за три рубля готовы продать ее любому интересанту, лучше лишнее про себя не сообщать. Так что пациентка права. Удачи ей! — считает Гость.

