«Встретились три женщины не в настроении»: что читатели НГС думают о конфликте врачей и пациентки в гинекологии

Новосибирцы эмоционально отреагировали на статью о конфликте, который произошел в в Клиническом центре охраны здоровья семьи и репродукции между врачами и пациенткой. Сибирячку возмутил вопрос гинеколога о браке, который она посчитала некорректным. Женщина отреагировала эмоционально. В итоге в конфликт вмешалась главврач, которая вызвала охрану и пыталась вызвать психбригаду, называя пациентку неадекватной.
Читатели НГС оставили более 750 комментариев. Кто-то поддерживает врачей и обсуждает излишнюю эмоциональность пациентки, кто-то поддерживает пациентку, а кто-то считает, что виноваты все стороны в раздувании конфликта.
— Встретились три женщины не в настроении и, скорее всего, в гормональном дисбалансе… Из пустого места скандал раздули, — пишет Лираэль.
— В наше время, время цифровизации, визуализации и идентификации, когда идет активный сбор информации обо всех личностях (даже ничем не примечательных), и исключительно все за три рубля готовы продать ее любому интересанту, лучше лишнее про себя не сообщать. Так что пациентка права. Удачи ей! — считает Гость.
— У женщины явно проблемы с нервами. Завелась на ровном месте. Гинеколог всегда задает неудобные вопросы, собирая анамнез. Никто не запрещает сказать: «Затрудняюсь ответить», и на этом всё. Зачем всё это: «Я знала, что у вас тут дурдом». Ну реально знала, а зачем пришла? С таким настроем и недоверием к лечебному учреждению относиться и всё равно туда прийти? Где логика? Женщине 40 лет, а ведет себя как девочка в переходном возрасте. Иди в «Авиценну», там со всеми как с хрустальной вазой носятся, даже с истеричками, — считает Марпл Это Я.
— А почему для анамнеза важно то, когда женщина стала женщиной в физическом смысле — до брака или после? Есть разница? А, может быть, действительно было изнасилование? Меня еще удивлял всегда вопрос, когда первый раз приходишь к гинекологу, о количестве абортов и половых партнерах. Если это не заразная болячка, то какая вам разница? Соблюдать врачебную тайну, особенно сейчас, когда все в компьютере, к которому имеют доступ уйма народу? И вообще есть надежная защита от хакерских атак в женских консультациях? Я уверена, что нет. Это слишком дорого, и вряд ли у нас выделяют на это средства.Тем более гинеколог обязан быть деликатным, потому что лезет, простите, в самое интимное. Я знаю кучу знакомых, которые ходят только к платным гинекологам (хотя зарабатывают не так уж много), именно из-за грубых, бестактных врачих! — рассуждает Купена.
— Заголовок к статье рядышком: «Можно жаловаться на всё»: новосибирцам пришла рассылка с предложением установить «Госуслуги.Дом». Вижу острую необходимость в приложении «Госуслуги. Госбольница/Госполиклиника...» (и прочие муниципальные медучреждения). Пусть жалуется. А психбригаду и Росгвардию, чтобы даме поднести валерьянку с глицином, гонять не надо. Гинеколога жаль — возмущенная «сибирячка» дойдет до Гаагского суда, — сожалеет ka28.
— Когда обычный человек приходит на прием к врачу, он будет вынужден ответить на все вопросы врача, так как не знает, какие врач должен задать, а какие необязательны. Здесь на приеме врач у врача. И как врач знает правила и принципы сбора анамнеза. Оттуда и скандал. Врач и главрач клиники повели себя крайне непрофессионально, допустили развитие конфликта и увели его в стадию невозврата. Теперь хлебают, пятно на репутации клиники. Как по мне, так гнать обоих за грубое нарушение профэтики и меддеонтологии, — уверен пользователь с ником «тоже знаю».
— Когда врачу отвечают: «Вы меня расположите к себе» — это вообще невоспитанно. Вы обратились за медицинской помощью, хамите, грубите, и вас еще должны расположить. Вопрос: «А помощь кому нужна, врачу или пациенту?» Если вы хотите, чтобы вам помогли, то будьте хотя бы сдержанны и вежливы с тем, кто может вам помочь, — говорит Зинаида Степановна.
— Врач, о которой идет речь, грубая сама по себе. Читает о себе отзывы в интернете, а потом высказывает всё пациентам. Нарвалась на такую же пациентку и сошлись ни на жизнь, а на смерть, — утверждает wolfks.
— Ну что, медики тоже учатся у общественников: написать жалобу в ответ на жалобу — это прогрессивно, — отмечает Просто наблюдающий.
— Гинеколог должна была просто извиниться за некорректный вопрос, и конфликт исчерпан. Не умеете работать с людьми, дайте дорогу другим. Пациенты разные бывают. Вопрос из ряда вон выходящий и не имеет ничего общего со сбором анамнеза, — комментирует пользователь 117350608.
— У врача, как на исповеди. Я так думаю. Если врачу надо что-то знать, значит надо. Он связан, как и священник, обязательством неразглашения. Мне кажется, врачу-гинекологу корректно спрашивать всё, что связано с половой жизнью. Она же не спрашивала, какой у пациентки телевизор или метраж квартиры. Указывать врачу-стоматологу, как лечить и какие вопросы задавать врачу-гинекологу, во время приема — глупо. Как говорится, «со своим уставом в чужой монастырь не ходят», — замечает Виктор Владимир-вич.
— Гинекологу как минимум нужен супервизор. Явно ненавидит свою работу и получает удовольствие от причинения неудобств и боли пациентам, — пишет Гость.
Ранее мы подробно описывали, какой именно диалог произошел между гинекологом и пациенткой в Новосибирске.