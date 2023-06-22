Пятерых военных в Новосибирске признали виновными в хищении топлива: штраф одному из них достиг 200 тысяч

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор пятерым военнослужащим: прапорщику Антону Бойко, прапорщику Виктору Фаркову, старшему сержанту Василию Буко, старшине Павлу Найденову и старшему сержанту запаса Павлу Агапову. Их признали виновными в хищении топлива.
— Агапов, Бойко, Буко, Найденов и Фарков, желая получить дополнительный доход, используя свое служебное положение, вносили недостоверные сведения в отчетные документы по движению и расходованию горюче-смазочных материалов, — сообщили в суде.
Кроме того, осужденные неверно оформляли путевые листы относительно пройденного километража и времени работы агрегатов военной техники. В результате военные неправомерно списали с учета топливо, выделенного для нужд транспортных средств.
Все военнослужащие получили штрафы, а также условные сроки. Агапову дали 3 года и 6 месяцев и штраф
В мае Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил рядового Вячеслава Мандарханова к трем годам колонии общего режима. Он вымогал у сослуживца деньги.