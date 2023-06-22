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Пятерых военных в Новосибирске признали виновными в хищении топлива: штраф одному из них достиг 200 тысяч

Осужденные неправильно оформляли отчеты и списывали служебное топливо

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Все осужденные получили условные сроки и штрафы

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Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор пятерым военнослужащим: прапорщику Антону Бойко, прапорщику Виктору Фаркову, старшему сержанту Василию Буко, старшине Павлу Найденову и старшему сержанту запаса Павлу Агапову. Их признали виновными в хищении топлива.

— Агапов, Бойко, Буко, Найденов и Фарков, желая получить дополнительный доход, используя свое служебное положение, вносили недостоверные сведения в отчетные документы по движению и расходованию горюче-смазочных материалов, — сообщили в суде.

Кроме того, осужденные неверно оформляли путевые листы относительно пройденного километража и времени работы агрегатов военной техники. В результате военные неправомерно списали с учета топливо, выделенного для нужд транспортных средств.

Все военнослужащие получили штрафы, а также условные сроки. Агапову дали 3 года и 6 месяцев и штраф 200 000 рублей, Бойко — 3 года и штраф 145 000 рублей, Буко — 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 55 000 рублей, Найденову — 2 года 6 месяцев со штрафом в 95 000 рублей, Фаркову — 2 года и штраф в 25 000 рублей.

В мае Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил рядового Вячеслава Мандарханова к трем годам колонии общего режима. Он вымогал у сослуживца деньги.

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