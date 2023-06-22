Экс-директора театра «Красный факел» оставили под домашним арестом до августа

Центральный районный суд Новосибирска продлил арест экс-директору театра «Красный факел» Александру Кулябину. Об этом сообщает Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
Александ Кулябин пробудет под арестом до 23 августа:
— Постановлением Центрального районного суда продлён срок домашнего ареста в отношении Кулябина А.П. с сохранением ранее установленных запретов, — говорится в сообщении управления.
Александра Кулябина обвиняют в крупной растрате, с обвинениями он не согласен. НГС уже писал, с чем связано уголовное дело, как на ситуацию с Александром Кулябиным могли повлиять высказывания его сына.