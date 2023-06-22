Восстали против Люцифера: жители новосибирского села не дали бизнесмену с необычным именем возглавить ТОС

Жители станции Мочище выступили против местного депутата Михаила Бавыкина и бизнесмена Люцифера Кончакова-Богратиона. Мужчины хотели организовать ТОС, но столкнулись с недовольством селян.
ТОС — территориальный орган общественного местного самоуправления. Одна из форм осуществления населением своей власти путем непосредственного самоуправления для решения вопросов местного значения на части территории муниципального образования.
Кто решил создать ТОС
О событиях на станции Мочище корреспонденту НГС рассказал местный житель и действующий председатель ТСН «Дорожник» Илья Шерстобитов. Как рассказал Шерстобитов, организаторы толком не объяснили жителям, что они собираются создавать и для чего.
Депутат Новосибирского района Михаил Бавыкин ранее был замечен в скандале с пропажей миллиона. В 2020 году суд обязал Бавыкина вернуть садоводам более миллиона рублей. Эти деньги он начислил себе в виде зарплаты перед увольнением с поста председателя ТСН «Дорожник», при этом на своей должности он находился на безвозмездной основе.
— Мы его теперь банкротим, чтобы свои деньги получить через реализацию его имущества, — говорит Шерстобитов.
Второй инициатор местных жителей не устраивает из-за его личной жизни. В частности, они с подозрением относятся к тому, что мужчина сменил имя.
— Местные жители не хотят с ними иметь дело — что с Люцифером, который был раньше нормальным Алексеем, а потом стал Люцифером, что с Бавыкиным, — сообщил журналисту местный житель и председатель ТСН «Дорожник» Илья Шерстобитов.
Собрание по созданию ТОС, заметил Илья Шерстобитов, завершилось не в пользу его организаторов: большинство делегатов от местных жителей проголосовало против.
— Как я понял, идею создания ТОС они (Люцифер Кончаков-Богратион и Михаил Бавыкин. — Прим. ред.) не хотят оставлять, а будут ее и дальше проталкивать. Но у нас есть встречная мысль: организовать свой ТОС под управлением местных активистов, которые делали бы что-то для жителей, а не преследовали свои личные интересы, — пояснил председатель ТСН «Дорожник».
«Я могу называться как угодно, мне закон не запрещает»
Инициатор создания ТОС Люцифер Кончаков-Богратион рассказал корреспонденту НГС, что он так и не понял, почему жители не хотят видеть его в числе создателя.
— Мое предположение, что один из инициаторов этого протеста сам хочет организовать ТОС и возглавить его. Я ему так это в лицо и сказал. <…> Что я сделал плохого кому-либо из этих людей? Ничего! <…> Что по поводу Бавыкина: это действующий депутат Новосибирского района. Он проживает на территории ТОС. Как мы его можем игнорировать? Если у него есть какой-то бэкграунд неприятный — это его личное дело. <…> Что касается моего имени: я могу называться как угодно, мне закон не запрещает. Это мои убеждения — как они касаются моих действий? Какое они имеют право мне указывать на мое имя, на мою фамилию? Эта претензия — вообще мимо, — возмущенно заметил мужчина.
Люцифер Кончаков-Богратион рассказал, что он заинтересован в создании ТОС и получении бюджетного финансирования, так как у него в этой местности несколько земельных участков и пейнтбольный клуб.
Но, по его словам, вместе с развитием своей территории он будет развивать и остальную. Предприниматель также уточнил, что комиссия проверила подписные листы делегатов, выступавших против ТОС, и обнаружила, что их подписывали те же люди, кто и поддержал ТОС. Это, по мнению Кончакова-Богратиона, аннулирует итоги собрания, которое теперь будет организовываться по новой.
Михаил Бавыкин не стал разговаривать по телефону с корреспондентом НГС: депутат попросил прислать вопросы на почту, но почту не назвал, а положил трубку и больше на звонки не отвечал.
В новосибирском медиапространстве предприниматель Люцифер Кончаков-Богратион появился в 2019 году, когда выдвигался на выборы в мэры. Тогда он был Алексеем Южаниным и его знали как пчеловода и главу фермерского хозяйства. В июле 2021 года Алексей сменил имя на Люцифера, организовал «Церковь Люцифера» (организация не зарегистрирована официально) и подал в суд на РПЦ. Он требовал, чтобы РПЦ признала сведения, распространяемые про Люцифера, не соответствующими действительности.