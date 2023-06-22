Восстали против Люцифера: жители новосибирского села не дали бизнесмену с необычным именем возглавить ТОС

— Мы его теперь банкротим, чтобы свои деньги получить через реализацию его имущества, — говорит Шерстобитов.

Второй инициатор местных жителей не устраивает из-за его личной жизни. В частности, они с подозрением относятся к тому, что мужчина сменил имя.

— Местные жители не хотят с ними иметь дело — что с Люцифером, который был раньше нормальным Алексеем, а потом стал Люцифером, что с Бавыкиным, — сообщил журналисту местный житель и председатель ТСН «Дорожник» Илья Шерстобитов.



Собрание по созданию ТОС, заметил Илья Шерстобитов, завершилось не в пользу его организаторов: большинство делегатов от местных жителей проголосовало против.

