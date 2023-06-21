«Это варварство»: асфальт на Кропоткина после ремонта снова разрушают — что происходит

В Новосибирске на улице Кропоткина рабочие разломали асфальт, который был сделан недавно. Читатель НГС сообщил, что на месте свежего асфальта прокладывают кабель.

— Это варварство творится на улице Кропоткина с выходных и длится до сих пор. Там делают капитальный ремонт дороги по нацпроекту БКАД. Делают качественно, асфальтируют на 2 слоя. Этого ремонта жители Кропоткинского жилмассива ждали много лет. Но не успел асфальт остыть после укладки второго слоя, как его уже долбят для прокладки кабеля. Работают по 12–14 часов на участке от Ипподромской до Красного проспекта. Уже 2 км где-то прошли, — рассказал о ситуации Дмитрий Мельников.

