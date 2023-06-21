«Это варварство»: асфальт на Кропоткина после ремонта снова разрушают — что происходит

В Новосибирске на улице Кропоткина рабочие разломали асфальт, который был сделан недавно. Читатель НГС сообщил, что на месте свежего асфальта прокладывают кабель.
— Это варварство творится на улице Кропоткина с выходных и длится до сих пор. Там делают капитальный ремонт дороги по нацпроекту БКАД. Делают качественно, асфальтируют на 2 слоя. Этого ремонта жители Кропоткинского жилмассива ждали много лет. Но не успел асфальт остыть после укладки второго слоя, как его уже долбят для прокладки кабеля. Работают по 12–14 часов на участке от Ипподромской до Красного проспекта. Уже 2 км где-то прошли, — рассказал о ситуации Дмитрий Мельников.
По мнению местного жителя, службы города работают на участке несогласованно, и после того как асфальт проложен, можно найти гуманные способы прокладки кабеля.
— Существуют современные технологии по прокладке кабеля в городских условиях. Например, горизонтально-наклонное бурение (так называемые проколы). Но рабочие предпочитают использовать дешевый труд людей, — сетует мужчина.
Асфальт выкладывала компания ООО «Строй Сити». Ее руководитель Максим Клипиков сообщил НГС, что не знает, что происходит на Кропоткина, — его рабочие никакого кабеля не прокладывают.
— Это не ко мне. Со мной никто ничего не согласовывает, заказчик регулирует эти вопросы, кто заходит сперва, кто потом. Не знаю, мы отыграли, выполнили и ушли, это к заказчику, — пояснил Максим Клипиков.
Заказчик работ — Управление дорожного строительства Новосибирска. Его начальник Виктор Хихлов в разговоре с корреспондентом НГС отметил, что вопрос прокладки кабеля никто не согласовывал. В управлении сначала сообщили, что не знают, кто проводит эти работы, но отметили, что проведение работ не согласовывалось. Позже выяснилось, кто работает на объекте.
— Заказчик работ по Кропоткина — РЭС. Работает там их подрядчик — «Проф Энерджи». Участок под кабелем взят в аренду. Но разрешения на разрытие нет. Администрация будет обращаться в прокуратуру о проведении проверки по этому факту. Больше на дорогу нигде попасть не должны. В основном идут по газонам и тротуарам. Здесь на парковке планировали обойти, но не получилось. Я позвонил начальнику Управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска. Попросил направить туда комитет по разрытиям, который в его подчинении находится, — сообщил Хихлов.
Ранее с ресурсоснабжающими организациями прорабатывали вопрос по поводу согласования работ на участке и корректировали планы. Например, так это было на определенном этапе ремонта с СГК, уточнил Хихлов.
Он добавил, что на объекте уже завершают капремонт по программе, подрядчик заканчивает работы по поднятию колодцев. Кроме того, он пояснил, что в Новосибирске нередко проводят какие-то аварийные работы на уже отремонтированных участках.
НГС направил запрос в мэрию и АО «РЭС» по этой ситуации. Подробности выясняем.
Ранее НГС писал, что в Новосибирске будут ремонтировать участок дороги за 127 миллионов рублей. Участок всего 2,6 км.