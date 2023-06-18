Взрослый мужчина поджег пух у тротуара на ОбьГЭС — МЧС просило так не делать

Житель ОбьГЭС из скуки поджег тополиный пух возле тротуара. Огонь мгновенно распространился. Мужчину снял на фото пользователь группы «На ОбьГЭСе»/
— Жители ГЭСа! Если у кого-то что-то загорится, ищите вот этого мужчину! — написал разъяренный подписчик группы.
В ГУ МЧС по Новосибирской области неоднократно просили жителей так не делать.
— Ежегодно в летнее время тополиный пух становится причиной возникновения пожаров. Скапливаясь вдоль дорог, на тротуарах и вокруг зданий, забиваясь в щели построек и через открытые окна? проникая в квартиры, пух становится отличным топливом для огня, — отмечают спасатели.
В сообщениях МЧС обычно фигурируют просьбы к детям из шалости не жечь пух, но это касается и взрослых.
Вечером 15 июня возле школы