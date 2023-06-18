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Взрослый мужчина поджег пух у тротуара на ОбьГЭС — МЧС просило так не делать

Его снял на фото один из местных жителей

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Мужчина поджег пух специально

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Житель ОбьГЭС из скуки поджег тополиный пух возле тротуара. Огонь мгновенно распространился. Мужчину снял на фото пользователь группы «На ОбьГЭСе»/

— Жители ГЭСа! Если у кого-то что-то загорится, ищите вот этого мужчину! — написал разъяренный подписчик группы.

В ГУ МЧС по Новосибирской области неоднократно просили жителей так не делать.

— Ежегодно в летнее время тополиный пух становится причиной возникновения пожаров. Скапливаясь вдоль дорог, на тротуарах и вокруг зданий, забиваясь в щели построек и через открытые окна? проникая в квартиры, пух становится отличным топливом для огня, — отмечают спасатели.

В сообщениях МЧС обычно фигурируют просьбы к детям из шалости не жечь пух, но это касается и взрослых.

Вечером 15 июня возле школы № 84 в Новосибирске загорелись заброшенные строения, причиной стал поджог тополиного пуха.

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