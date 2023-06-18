Взрослый мужчина поджег пух у тротуара на ОбьГЭС — МЧС просило так не делать

В сообщениях МЧС обычно фигурируют просьбы к детям из шалости не жечь пух, но это касается и взрослых.

Вечером 15 июня возле школы № 84 в Новосибирске загорелись заброшенные строения, причиной стал поджог тополиного пуха.

