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Тема дняЛетний пикник НГС
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Летний пикник НГС

В «Мира Парке» скоро стартует летний пикник с НГС — присоединяйтесь

Праздник начнется в 11 утра и продлится до 19 часов

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Приглашаем всех на пикник

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Уже сегодня, 18 июня, в «Мира Парке» стартует летний пикник с НГС. На мероприятии гостей ждет много всего интересного. Приглашаем всех желающих.

НГС с партнерами в «Мира Парке» сегодня, 18 июня, проводят летний пикник. Мероприятие пройдет с 11 утра до 19 часов. Присоединяйтесь!

Программа праздника

Программа праздника

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Гостей праздника ждут вкусные угощения на фуд-зоне, развлечения в чил-зоне, интерактивные игры и мастер-классы на детской площадке, лекции в зоне консультаций, классные товары в зоне маркета и грандиозный концерт на главной сцене с участием известных новосибирских исполнителей и еще много всего интересного.

На протяжении всего дня для гостей «Мира Парка» будут работать настоящие профессионалы своего дела.

Когда: 18 июня, воскресенье, с 11:00 до 19:00.

Где: «Мира Парк».

Как купить билет: через сайт «Мира Парка» или при входе на территорию.

Ранее мы публиковали подробную программу мероприятий на летнем пикнике с НГС.

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