В «Мира Парке» скоро стартует летний пикник с НГС — присоединяйтесь

Уже сегодня, 18 июня, в «Мира Парке» стартует летний пикник с НГС. На мероприятии гостей ждет много всего интересного. Приглашаем всех желающих.



НГС с партнерами в «Мира Парке» сегодня, 18 июня, проводят летний пикник. Мероприятие пройдет с 11 утра до 19 часов. Присоединяйтесь!