В «Мира Парке» скоро стартует летний пикник с НГС — присоединяйтесь

Уже сегодня, 18 июня, в «Мира Парке» стартует летний пикник с НГС. На мероприятии гостей ждет много всего интересного. Приглашаем всех желающих.
НГС с партнерами в «Мира Парке» сегодня, 18 июня, проводят летний пикник. Мероприятие пройдет с 11 утра до 19 часов. Присоединяйтесь!
Гостей праздника ждут вкусные угощения на фуд-зоне, развлечения в чил-зоне, интерактивные игры и мастер-классы на детской площадке, лекции в зоне консультаций, классные товары в зоне маркета и грандиозный концерт на главной сцене с участием известных новосибирских исполнителей и еще много всего интересного.
На протяжении всего дня для гостей «Мира Парка» будут работать настоящие профессионалы своего дела.
Когда: 18 июня, воскресенье, с 11:00 до 19:00.
Где: «Мира Парк».
Как купить билет: через сайт «Мира Парка» или при входе на территорию.
Ранее мы публиковали подробную программу мероприятий на летнем пикнике с НГС.