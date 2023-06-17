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Тема дняШтормовое предупреждение в Новосибирской области
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Новосибирцы не забрали около 9 млн рублей, выигранных в лотереях

Более 50 тысяч выигрышных билетов до сих пор не обналичены

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Получить приз можно в течение 7 месяцев с момента публикации результатов розыгрыша

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В Новосибирской области участники «Национальной Лотереи» не забрали более 8,9 миллиона рублей по выигранным билетам. Об этом сообщили в пресс-службе оператора гослотереи.

— В основном это небольшие выигрыши от 40 рублей до 15 тысяч рублей, которые можно получить в отделениях «Почты России». Часто игроки не торопятся в отделение ради 100 рублей, но мы напоминаем, что получить приз можно в течение 7 месяцев с момента публикации результатов розыгрыша, — пояснили в пресс-службе.

По данным оператора, с 2022 года новосибирцы приобрели в отделениях «Почты России» более 50 тысяч счастливых билетов, выигрыш по которым до сих пор не обналичен.

Ранее житель Новосибирска стал победителем лотереи «Русское лото». Мужчина выиграл 1 миллион рублей.

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