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«Я родился — значит, мне уже повезло»: сибиряк выиграл 1 миллион в лотерею

Александр Бровкин регулярно покупает лотерейные билеты ради азарта

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Три билета, один из которых оказался счастливым, Александр Бровкин купил на почте

Три билета, один из которых оказался счастливым, Александр Бровкин купил на почте

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Житель Новосибирска Александр Бровкин стал победителем лотереи «Русское лото». Розыгрыш проходил в январе — через две недели после того, как были приобретены билеты.

— Мы периодически покупаем билеты — один-два билета в месяц. Наудачу. Для нашей семьи это азарт. Тратим ту сумму, которую ненапряжно будет проигрывать — это 100–300 рублей. Выигрываем тоже — то 100, то 200. Покупаем «Русское лото» — больше нравится и доверия к ней больше, — говорит Александр.

О крупном выигрыше он узнал от супруги — она прислала ему скриншот с суммой выигрыша. Муж долго не мог поверить, решил, что его разыгрывают. Выигранные деньги семья Александра направит на погашение ипотеки. Они планируют продолжать участвовать в лотереях:

— Сейчас немного отдохнем и продолжим, — улыбается собеседник.

Александр заявил, что считает себя счастливым человеком. У него есть любимая работа и семья, раз в три месяца путешествует по России за рулем — этому способствует характер работы. К самому понятию удачи сибиряк относится философски:

— Я родился на этот свет — значит, мне уже повезло, — говорит Александр Бровкин.

В конце 2020 года другая жительница Новосибирска выиграла 10 миллионов в ту же лотерею. Она рассказывала, куда она их потратит.

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