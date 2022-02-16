«Я родился — значит, мне уже повезло»: сибиряк выиграл 1 миллион в лотерею

Житель Новосибирска Александр Бровкин стал победителем лотереи «Русское лото». Розыгрыш проходил в январе — через две недели после того, как были приобретены билеты.

— Мы периодически покупаем билеты — один-два билета в месяц. Наудачу. Для нашей семьи это азарт. Тратим ту сумму, которую ненапряжно будет проигрывать — это 100–300 рублей. Выигрываем тоже — то 100, то 200. Покупаем «Русское лото» — больше нравится и доверия к ней больше, — говорит Александр.

О крупном выигрыше он узнал от супруги — она прислала ему скриншот с суммой выигрыша. Муж долго не мог поверить, решил, что его разыгрывают. Выигранные деньги семья Александра направит на погашение ипотеки. Они планируют продолжать участвовать в лотереях: