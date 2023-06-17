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Из-за кафе Carl’s Jr в Новосибирске поменяли схему реконструкции Первомайского сквера

Работы в сквере начались в конце мая

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Территорию вокруг сквера огородили металлическим забором

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Схему реконструкции Первомайского сквера изменили в Новосибирске. Причиной стал отказ владельца ресторана быстрого питания Carl’s Jr сносить кафе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

— Пришлось поменять схему реконструкции из-за нежелания Carl’s Jr выполнять решения о сносе. Надеемся, что все вопросы будут сняты и мы продолжим всё в соответствии с дорожной картой. Уверены, что всё сделаем в срок, как и обещали, — написала заместитель мэра.

В сквер уже завезли новую плитку

В сквер уже завезли новую плитку

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Работы в сквере начались со сноса скульптуры каменного сердца. В мэрии тогда пообещали переместить ее в Сад Дзержинского, как это было сделано с другими, более легкими скульптурами из Первомайского сквера.

Первомайский скверАнна ТерешковаНовосибирск
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