Из-за кафе Carl’s Jr в Новосибирске поменяли схему реконструкции Первомайского сквера

Схему реконструкции Первомайского сквера изменили в Новосибирске. Причиной стал отказ владельца ресторана быстрого питания Carl’s Jr сносить кафе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-мэр Анна Терешкова.
— Пришлось поменять схему реконструкции из-за нежелания Carl’s Jr выполнять решения о сносе. Надеемся, что все вопросы будут сняты и мы продолжим всё в соответствии с дорожной картой. Уверены, что всё сделаем в срок, как и обещали, — написала заместитель мэра.
Работы в сквере начались со сноса скульптуры каменного сердца. В мэрии тогда пообещали переместить ее в Сад Дзержинского, как это было сделано с другими, более легкими скульптурами из Первомайского сквера.