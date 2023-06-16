«3000 рублей за килограмм»: НГС нашел самую дорогую ягоду на уличных прилавках — что еще сейчас можно купить?

На прилавках Новосибирска стали появляться летние сезонные фрукты и ягоды. Корреспондент НГС прогулялся по городу, чтобы узнать цены на фрукты и когда ждать их падения. Также продавцы рассказали, из каких стран везут товары.
Самыми распространенными товарами оказались: черешня, абрикосы, персики, дыни, арбузы и манго.
Реже всего на прилавках встречается голубика, «драконье сердце» и лаймы.
— Самый дорогой товар у нас — голубика. 3000 рублей за килограмм, ну или 300 рублей за 100 грамм, — поделилась продавец Ангелина, которая работает на одной из точек на улице Ленина.
Стоимость на черешню варьируется от 300 до 450 рублей за килограмм.
Арбузы продают от 55 до 80 рублей за килограмм, а дыню «Торпеда» от 80 до 150.
Продавцы рассказали, что фрукты и ягоды везут из разных точек: Таджикистан, Киргизия, Узбекистан.
Импортные товары доставляются из Аргентины, Чили, Индии и Турции.
— Черешня, абрикосы, персики, дыни, арбузы и все фрукты и ягоды из Узбекистана и ближнего зарубежья будут дешеветь в течение лета. Импортные товары будут оставаться дорогими, поскольку их стоимость зависит от доллара, — рассказывает Ангелина.
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