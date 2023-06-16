«3000 рублей за килограмм»: НГС нашел самую дорогую ягоду на уличных прилавках — что еще сейчас можно купить?

— Самый дорогой товар у нас — голубика. 3000 рублей за килограмм, ну или 300 рублей за 100 грамм, — поделилась продавец Ангелина, которая работает на одной из точек на улице Ленина.



Стоимость на черешню варьируется от 300 до 450 рублей за килограмм.