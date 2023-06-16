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«3000 рублей за килограмм»: НГС нашел самую дорогую ягоду на уличных прилавках — что еще сейчас можно купить?

Продавцы отмечают, что сезонные товары будут дешеветь в течение лета

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Точка продажи фруктов, напротив центрального рынка

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На прилавках Новосибирска стали появляться летние сезонные фрукты и ягоды. Корреспондент НГС прогулялся по городу, чтобы узнать цены на фрукты и когда ждать их падения. Также продавцы рассказали, из каких стран везут товары.

Сезонные фрукты и ягоды

Сезонные фрукты и ягоды

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Самыми распространенными товарами оказались: черешня, абрикосы, персики, дыни, арбузы и манго.

Реже всего на прилавках встречается голубика, «драконье сердце» и лаймы.

Фрукт «драконье сердце»

Фрукт «драконье сердце»

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— Самый дорогой товар у нас — голубика. 3000 рублей за килограмм, ну или 300 рублей за 100 грамм, — поделилась продавец Ангелина, которая работает на одной из точек на улице Ленина.

Стоимость на черешню варьируется от 300 до 450 рублей за килограмм.

Магазин рядом с вокзалом Новосибирск-Главный

Магазин рядом с вокзалом Новосибирск-Главный

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Арбузы продают от 55 до 80 рублей за килограмм, а дыню «Торпеда» от 80 до 150.

Дыни «Торпеда» и «Колхозница»

Дыни «Торпеда» и «Колхозница»

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Продавцы рассказали, что фрукты и ягоды везут из разных точек: Таджикистан, Киргизия, Узбекистан.

Импортные товары доставляются из Аргентины, Чили, Индии и Турции.

Прилавок в центре Новосибирска

Прилавок в центре Новосибирска

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— Черешня, абрикосы, персики, дыни, арбузы и все фрукты и ягоды из Узбекистана и ближнего зарубежья будут дешеветь в течение лета. Импортные товары будут оставаться дорогими, поскольку их стоимость зависит от доллара, — рассказывает Ангелина.

Овощной магазин возле ЦУМа

Овощной магазин возле ЦУМа

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Также НГС узнал у врачей 5 самых полезных ягод, их полезные свойства и кому эти ягоды могут навредить.

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