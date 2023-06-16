«Девицы пьют зеленый чай»: любитель пивных ресторанов возмутился, что столики в «Гусях» занимают не по назначению

— Как ресторан или кафе могу оценить на 4, а то и 5, учитывая локацию. Но как пивной ресторан — оценка 2. Спросите почему? Потому что в пивном ресторане девушки пьют зеленый чай, дамы постарше — какие-то соки. 65% зала занято девицами, которые явно чек не делают, да и пиво, в принципе, не пьют. А мы, пришедшие с целью попить пива и поесть, ушли в 20:00, потому что все столы были забронированы. Видимо, как раз для распития зеленого чая. В общем, мои представления о пивном ресторане (а мне довелось их видеть немало и у нас в стране, и в гнусной Европе) не совпали с представлением о нем у руководства организации... Вы, как говорится, или крестик снимите, или штаны наденьте... Это я к тому, что, когда мы пришли в 17:00, за соседним столиком две девицы пили зеленый чай. А когда ушли (потому что столик был свободен только до 20:00), они продолжали его пить. Но ушли мы, а не они... Уехать на правый берег попить пива в другом месте было несложно. Пивной ресторан всё продолжал разливать чай, соки и лимонады, — завершил свой отзыв Александр.