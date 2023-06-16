По Новосибирску полетел тополиный пух: фото с улиц в летнем снегу — как бороться с его последствиями

В Новосибирске началось цветение тополя, которое традиционно происходило ближе к июлю. Корреспондент НГС прогулялся по городу, чтобы посмотреть, как выглядит город, по которому летает пух. Кроме того, мы спросили у биолога, почему в этом году пух появился раньше обычного, а у аллерголога — как бороться с раздражителем.