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Проблема

По Новосибирску полетел тополиный пух: фото с улиц в летнем снегу — как бороться с его последствиями

НГС спросил у экспертов, почему тополь начал рано цвести в этом году

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Цветение тополя на улице Ленина

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В Новосибирске началось цветение тополя, которое традиционно происходило ближе к июлю. Корреспондент НГС прогулялся по городу, чтобы посмотреть, как выглядит город, по которому летает пух. Кроме того, мы спросили у биолога, почему в этом году пух появился раньше обычного, а у аллерголога — как бороться с раздражителем.

Тополиный пух развевается по ветру

Тополиный пух развевается по ветру

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— Пух появился раньше обычного из-за теплой солнечной погоды — 10 дней в начале июня. Это ускорило созревание семян, теперь пух летит повсюду, — рассказал Алексей Яновский, кандидат биологических наук.

Скопление пуха на «гастрокорте»

Скопление пуха на «гастрокорте»

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— Окончание цветения связано с ливнями. Если начнутся грозовые ливни, то ветки обломаются, смоют упавший пух и ограничат разлетание с веток. После намокания ветки тяжелеют и могут повредить машины, нанести травмы людям. Не следует забывать о пожароопасности пуха, любая спичка или непотушенная сигарета могут вызвать возгорание, — предостерег Алексей Яновский.

Цветущие ветви тополя

Цветущие ветви тополя

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Аллергическая реакция возникает, как правило, не на пух, а на пыльцу деревьев и трав, которую этот пух переносит. Самые частые проявления — симптомы риноконъюнктивита, реже — бронхоспазм.

— Сезонную аллергию на тополиный пух выявить не сложно — это та же слезоточивость, опухшие веки, утомляемость, головные боли, чихание, головокружение, потеря аппетита. У маленьких детей это выраженная плаксивость, — поведала медицинский директор сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1», доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова.

Скопление тополиного пуха на улице города

Скопление тополиного пуха на улице города

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— Самолечением заниматься не следует, нужно обратиться к врачу. Лечение проводится антигистаминными препаратами 2-го поколения, назальными стероидами, при необходимости — специальными глазными каплями. Также при лечении рекомендуется ограничивать прогулки. Хороший эффект дает сезонная АСИТ (аллерген-специфическая иммунологическая терапия). Методика позволяет добиться стойкой ремиссии за счет постепенного изменения реакции иммунной системы человека на воздействие аллергена, — рассказала врач — пульмонолог-аллерголог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Юлия Рыковская.

Пух на дорогах города

Пух на дорогах города

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Кстати, в прошлом году пух в Новосибирске появился еще раньше — в конце мая. А в июне его сезон был уже в самом разгаре.

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