По Новосибирску полетел тополиный пух: фото с улиц в летнем снегу — как бороться с его последствиями

В Новосибирске началось цветение тополя, которое традиционно происходило ближе к июлю. Корреспондент НГС прогулялся по городу, чтобы посмотреть, как выглядит город, по которому летает пух. Кроме того, мы спросили у биолога, почему в этом году пух появился раньше обычного, а у аллерголога — как бороться с раздражителем.
— Пух появился раньше обычного из-за теплой солнечной погоды —
— Окончание цветения связано с ливнями. Если начнутся грозовые ливни, то ветки обломаются, смоют упавший пух и ограничат разлетание с веток. После намокания ветки тяжелеют и могут повредить машины, нанести травмы людям. Не следует забывать о пожароопасности пуха, любая спичка или непотушенная сигарета могут вызвать возгорание, — предостерег Алексей Яновский.
Аллергическая реакция возникает, как правило, не на пух, а на пыльцу деревьев и трав, которую этот пух переносит. Самые частые проявления — симптомы риноконъюнктивита, реже — бронхоспазм.
— Сезонную аллергию на тополиный пух выявить не сложно — это та же слезоточивость, опухшие веки, утомляемость, головные боли, чихание, головокружение, потеря аппетита. У маленьких детей это выраженная плаксивость, — поведала медицинский директор сети многопрофильных клиник для всей семьи «
— Самолечением заниматься не следует, нужно обратиться к врачу. Лечение проводится антигистаминными препаратами
Кстати, в прошлом году пух в Новосибирске появился еще раньше — в конце мая. А в июне его сезон был уже в самом разгаре.