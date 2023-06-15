«Гремели, варили, били кувалдой»: ночной ремонт труб помешал новосибирцу выспаться

Шум от ночного ремонта трубы разбудил жильцов одного из домов на улице Титова, 198. По словам одного из них, работники стучали по трубам, грохот был слышен через закрытые окна.
— Вчера в 18:00 возле дома раскопали сначала в одном месте, потом в другом. В 01:00 начали работать, закончили примерно в 06:00. Всю ночь гремели, варили, били кувалдой, вырезали трубы, а утром уехали, — рассказал Алексей Пенинский.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу СГК, там сообщили, что ночью сотрудники устраняли дефект, который возник при гидравлических испытаниях на тепломагистрали по улице Титова.
— Чтобы быстрее восстановить горячее водоснабжение, работы вели допоздна, а также в раннее время суток. Сейчас теплосеть уже включена в работу, — объяснили в пресс-службе.
Недавно НГС писал о жилмассиве, который на месяц остался без горячей воды. Жители переживали, что ее не включат до конца лета.