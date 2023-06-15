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«Гремели, варили, били кувалдой»: ночной ремонт труб помешал новосибирцу выспаться

В СГК объяснили, почему работы проводили в позднее время

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По словам местного жителя, утром работников уже не было

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Шум от ночного ремонта трубы разбудил жильцов одного из домов на улице Титова, 198. По словам одного из них, работники стучали по трубам, грохот был слышен через закрытые окна.

— Вчера в 18:00 возле дома раскопали сначала в одном месте, потом в другом. В 01:00 начали работать, закончили примерно в 06:00. Всю ночь гремели, варили, били кувалдой, вырезали трубы, а утром уехали, — рассказал Алексей Пенинский.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу СГК, там сообщили, что ночью сотрудники устраняли дефект, который возник при гидравлических испытаниях на тепломагистрали по улице Титова.

— Чтобы быстрее восстановить горячее водоснабжение, работы вели допоздна, а также в раннее время суток. Сейчас теплосеть уже включена в работу, — объяснили в пресс-службе.

Недавно НГС писал о жилмассиве, который на месяц остался без горячей воды. Жители переживали, что ее не включат до конца лета.

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