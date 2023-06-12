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Скончался начальник управления гражданской защиты Бердска Василий Пономарёв

Причина смерти не уточняется

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Василий Пономарёв награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»

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На 61-м году жизни скончался начальник муниципального учреждения «Управление гражданской защиты Бердска» Василий Пономарёв. Об этом сообщили в администрации города.

— 9 июня скоропостижно скончался Василий Васильевич Пономарёв — директор управления гражданской защиты Бердска. Администрация города и Совет депутатов города Бердска выражают глубокие соболезнования родным и близким Василия Пономарёва, — говорится в сообщении.

Василий Пономарёв родился 3 января 1962 года в Кировской области. Служил в Афганистане во время войны, затем окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Был награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими.

С 2013 года по настоящее время работал директором МКУ «Управление гражданской защиты Бердска». Причина смерти не уточняется.

Церемония прощания с Василием Васильевичем состоится 13.06.2023 с 11:00 до 12:00 по адресу: ул. М. Горького, 44 (кафедральный собор Преображения Господня).

Ранее в Новосибирске ушел из жизни биолог-охотовед Валерий Куруленко. Полгода назад он вышел на пенсию.

Ушел из жизниСкончалсяБердск
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