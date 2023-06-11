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В Новосибирске ушел из жизни биолог-охотовед Валерий Куруленко

Погода назад он вышел на пенсию

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Более 40 лет жизни он посвятил науке

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В Новосибирске на 66-м году жизни умер биолог-охотовед Валерий Куруленко. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минприроды НСО.

— С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни наш коллега, замечательный человек Валерий Анатольевич Куруленко. Коллектив министерства выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Анатольевича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, — говорится в сообщении.

Валерий Куруленко родился 1 января 1958 года в деревне Булыки Заларинского района Иркутской области. В 1985 году он окончил Иркутский сельскохозяйственный институт по специальности «биология», получив профессию биолога-охотоведа. Любимому делу Валерий Анатольевич посвятил более 40 лет своей жизни.

С 2005 года по март 2017-го работал в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области. С июня 2017 по май 2018 года работал в Департаменте Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу главным специалистом — экспертом.

С мая 2018 года был заместителем начальника отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга объектов животного мира управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий регионального Минприроды. В январе этого года ушел на пенсию.

Прощание с Валерием Анатольевичем Куруленко состоится 12 июня в 12:00 на Заельцовском кладбище Новосибирска (Мочищенское шоссе, 21б).

Ранее в Новосибирске на 57-м году жизни умер поэт и прозаик Николай Хлус.

Ушел из жизниВалерий КуруленкоНовосибирск
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