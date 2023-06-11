В Новосибирске ушел из жизни биолог-охотовед Валерий Куруленко

С 2005 года по март 2017-го работал в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области. С июня 2017 по май 2018 года работал в Департаменте Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу главным специалистом — экспертом.



С мая 2018 года был заместителем начальника отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга объектов животного мира управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий регионального Минприроды. В январе этого года ушел на пенсию.