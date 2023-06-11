В Новосибирске ушел из жизни биолог-охотовед Валерий Куруленко

В Новосибирске на
— С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни наш коллега, замечательный человек Валерий Анатольевич Куруленко. Коллектив министерства выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Анатольевича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, — говорится в сообщении.
Валерий Куруленко родился 1 января 1958 года в деревне Булыки Заларинского района Иркутской области. В 1985 году он окончил Иркутский сельскохозяйственный институт по специальности «биология», получив профессию биолога-охотоведа. Любимому делу Валерий Анатольевич посвятил более 40 лет своей жизни.
С 2005 года по март
С мая 2018 года был заместителем начальника отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга объектов животного мира управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий регионального Минприроды. В январе этого года ушел на пенсию.
Прощание с Валерием Анатольевичем Куруленко состоится 12 июня в 12:00 на Заельцовском кладбище Новосибирска (Мочищенское шоссе, 21б).
Ранее в Новосибирске на