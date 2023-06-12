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Три улицы в Новосибирске лишились горячей воды до 13 июня из-за дефектов теплосетей

Выявленные дефекты на теплотрассе потребовали ремонта

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Проблемы на магистрали выявились при тестовом запуске

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В Новосибирске три улицы незапланированно остались без горячей воды на несколько дней. В зоне испытаний ТЭЦ-3 при запуске системы для возобновления горячего водоснабжения образовалось три новых дефекта: на улице Пархоменко, на пересечении Пермской с Титова и на улице 2-й Станционной.

— С учетом времени на заполнение тепломагистралей и прогрев теплосети ожидается, что горячая вода в домах должна появиться к 8 утра завтрашнего дня, 13 июня, — уточнили в Сибирской генерирующей компании.

27 мая на левом берегу Новосибирска образовалось пыльное облако. Источником оказался один из золоотвалов СГК.

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