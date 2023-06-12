Три улицы в Новосибирске лишились горячей воды до 13 июня из-за дефектов теплосетей

В Новосибирске три улицы незапланированно остались без горячей воды на несколько дней. В зоне испытаний ТЭЦ-3 при запуске системы для возобновления горячего водоснабжения образовалось три новых дефекта: на улице Пархоменко, на пересечении Пермской с Титова и на улице
— С учетом времени на заполнение тепломагистралей и прогрев теплосети ожидается, что горячая вода в домах должна появиться к 8 утра завтрашнего дня, 13 июня, — уточнили в Сибирской генерирующей компании.
27 мая на левом берегу Новосибирска образовалось пыльное облако. Источником оказался один из золоотвалов СГК.