Бывший вице-мэр Новосибирска возглавил стройкомпанию, которая судилась с властями из-за контрактов почти на 100 миллионов

Бывший вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин назначен на должность генерального директора строительной компании «Перлит-Строй», которая активно работает по госконтрактам и судится с чиновниками.
По данным сервиса «Контур.Фокус», назначение зарегистрировано 7 июня 2023 года. В приемной директора строительной компании подтвердили, что на днях пост генерального директора занял Данияр Сафиуллин. На мобильный телефон бывшего вице-мэра дозвониться не удалось, срабатывает автоответчик.
Данияр Сафиуллин занимал пост заместителя мэра в период с 2012 по 2019 год. Он курировал вопросы, которые связаны с жилищной политикой, энергетикой, ЖКХ, транспортом, дорожным благоустройством, ЧС и мобилизационной работой в городе. Летом 2019 года он ушел с должности, а после выдвинулся на выборы мэра Новосибирска. В 2020 году Сафиуллин стал генеральным директором московской компании ООО «Рид групп столица», которая занимается созданием промышленных парков в российских городах, в том числе в Новосибирске. По данным «Контур.Фокуса», бывший мэр продержался на должности всего четыре месяца.
Компания «Перлит-Строй» по итогам 2022 года вошла в тройку самых крупных подрядчиков по строительству дорог в Новосибирской области. Компания — активный участник аукционов по распределению госконтрактов. За всю историю существования организация получила подряды на общую сумму 3,6 млрд рублей.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Перлит-Строй» основано в 2007 году. Основная деятельность фирмы — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Коля Кулиджанян. По итогам 2022 года, компания зафиксировала выручку на уровне 599 млн рублей, прибыль — 1,7 млн рублей.
«Перлит-Строй» также активно судится с городской администрацией и подконтрольными ей МУПами. По подсчетам корреспондента НГС в системе «Контур.Фокус», за последние несколько лет исковые требования компании к новосибирским чиновникам исчисляются 96 миллионами рублей. Одно из громких разбирательств — по строительству Михайловской набережной: подрядчик заявил, что мэрия недоплатила ему 20 миллионов рублей.