Бывший вице-мэр Новосибирска возглавил стройкомпанию, которая судилась с властями из-за контрактов почти на 100 миллионов

Компания «Перлит-Строй» по итогам 2022 года вошла в тройку самых крупных подрядчиков по строительству дорог в Новосибирской области. Компания — активный участник аукционов по распределению госконтрактов. За всю историю существования организация получила подряды на общую сумму 3,6 млрд рублей.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Перлит-Строй» основано в 2007 году. Основная деятельность фирмы — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Коля Кулиджанян. По итогам 2022 года, компания зафиксировала выручку на уровне 599 млн рублей, прибыль — 1,7 млн рублей.