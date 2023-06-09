Хотел подкатывать к телочкам и лишился денег: новосибирец пожаловался на мошенников — он мечтал стать опытным пикапером

— Я раньше был смелым, потом растолстел, стал стеснительным. Девушки вроде знакомились со мной и даже приставали. Но я хотел стать более мужественным, опытным. Узнал в интернете, что есть курсы пикапа. Они якобы проходят в закрытой группе в телеграм-канале. Я нашел бота с названием группы, картинки были такие же. Вступить в группу можно было, только если заплатить 300 рублей через «QIWI Кошелек», а потом надо было квитанцию им отправить. Я сделал всё, как надо, и ничего, — сетует новосибирец.

