Хотел подкатывать к телочкам и лишился денег: новосибирец пожаловался на мошенников — он мечтал стать опытным пикапером

Житель Новосибирска Максим М. узнал в интернете о курсах пикаперов, которые якобы проходят в телеграм-канале. Он решил найти такой телеграм-канал и вступить в него. В результате молодой человек наткнулся на мошенников и столкнулся с обманом.
— Я раньше был смелым, потом растолстел, стал стеснительным. Девушки вроде знакомились со мной и даже приставали. Но я хотел стать более мужественным, опытным. Узнал в интернете, что есть курсы пикапа. Они якобы проходят в закрытой группе в телеграм-канале. Я нашел бота с названием группы, картинки были такие же. Вступить в группу можно было, только если заплатить 300 рублей через «QIWI Кошелек», а потом надо было квитанцию им отправить. Я сделал всё, как надо, и ничего, — сетует новосибирец.
Расстроенный сибиряк рассказал, что 300 рублей списал с карты своей приятельницы — у него была только наличка. Когда ничего не произошло, он обратился в службу поддержки телеграм-канала, в который хотел попасть. Там ему сообщили, что у них нет указанного бота.
Автор официального телеграм-канала, где мужчин обучают «искусству пикапа», прокомментировал произошедшее корреспонденту НГС.
— Ваш читатель воспользовался ботом мошенников, кто-то работает по нашим подписчикам. У нас только один бот. Доступ в наш телеграм-канал бесплатный, — сообщил собеседник.
Редакция подготовила в ГУ МВД России по Новосибирской области запрос, чтобы выяснить — поступали ли в ведомство заявления о подобных случаях от других жителей Новосибирска.
Ранее НГС писал о том, как жительница Новосибирска ехала домой с лжетаксистом. Он сообщил ей, что хотел познакомиться.