«Хотел познакомиться»: сибирячка заявила, что ее вез до дома лжетаксист — обман раскрыла полиция

Жительница Новосибирска Алина вызвала такси, чтобы добраться до дома с дачных участков. В пути сибирячка узнала, что ее вез водитель, у которого не было лицензии.
Свою историю сибирячка рассказала НГС. По ее словам, инцидент произошел ночью 21 мая в СНТ «Тихие зори». Девушка вызвала автомобиль в приложении Uber, и на ее заказ откликнулся перевозчик с
— Сотрудники полиции остановили машину. Я подумала, что проверят документы и поедем дальше, но ситуация обернулась по-другому, — рассказала девушка. — Водитель резко повернулся в мою сторону и сказал: «Я не таксист, просто хотел познакомиться». Я, испугавшись, выбежала из машины в сторону сотрудников полиции.
По словам жительницы Новосибирска, сотрудники ведомства уточнили у нее детали происшествия, после чего проверили водителя машины такси. Выяснилось, что за рулем автомобиля находился
— Сотрудники полиции меня успокоили, отметили, что водитель так сказал (о том, что хотел познакомиться. — Прим. ред.), чтобы не лишиться работы из-за отсутствия лицензии на транспортную деятельность, — уточнила девушка. — Я обращалась в поддержку Uber, описала всю ситуацию, после мне позвонил оператор. Я еще раз рассказала, что произошло, потом деньги за поездку вернули и сказали, что примут меры в сторону водителя.
Как сообщила Алина, сотрудники полиции отвезли ее в СНТ, где сибирячка вызывала такси. НГС обратился в пресс-службу «Яндекс.Такси» с просьбой прокомментировать ситуацию, но в организации не смогли сообщить детали происшествия. Отметим, водителей сервисов перевели на единую платформу — это случилось в результате объединения обеих в феврале 2018 года. НГС также направил официальный запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
В середине мая жительница Алтая решила съездить в Новосибирск и потеряла больше 17 тысяч из-за мошенников. Возбуждено уголовное дело.