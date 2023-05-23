«Хотел познакомиться»: сибирячка заявила, что ее вез до дома лжетаксист — обман раскрыла полиция

Жительница Новосибирска Алина вызвала такси, чтобы добраться до дома с дачных участков. В пути сибирячка узнала, что ее вез водитель, у которого не было лицензии.



Свою историю сибирячка рассказала НГС. По ее словам, инцидент произошел ночью 21 мая в СНТ «Тихие зори». Девушка вызвала автомобиль в приложении Uber, и на ее заказ откликнулся перевозчик с 9-летним водительским стажем. Информация о водителе находилась в приложении.