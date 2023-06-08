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Тема дняСбой в «ВК»
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Третий сбой за сутки: пользователи «ВКонтакте» сообщают о перебоях в работе соцсети

«ВК» работает не стабильно

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На сбои жалуются пользователи компьютеров

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Пользователи соцсети «ВКонтакте» сообщают о проблемах в работе версии на компьютерах и ноутбуках. Они отмечают уже третий сбой за сутки.

Самый массовый был в 3:00 по новосибирскому времени, а также еще два — в 8:30 и 13:15.

Больше всего жалоб — на работу соцсети на компьютерах

Больше всего жалоб — на работу соцсети на компьютерах

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Чаще всего на сбои жаловались жители — Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга. Есть сообщения и из Новосибирска.

— А что, вк на пк только у меня опять сдох? — интересуется один из пользователей.

В конце мая у жителей Новосибирска наблюдался массовый сбой работы интернета у провайдера Ростелеком.

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