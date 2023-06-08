Третий сбой за сутки: пользователи «ВКонтакте» сообщают о перебоях в работе соцсети

Пользователи соцсети «ВКонтакте» сообщают о проблемах в работе версии на компьютерах и ноутбуках. Они отмечают уже третий сбой за сутки.



Самый массовый был в 3:00 по новосибирскому времени, а также еще два — в 8:30 и 13:15.