Третий сбой за сутки: пользователи «ВКонтакте» сообщают о перебоях в работе соцсети

Пользователи соцсети «ВКонтакте» сообщают о проблемах в работе версии на компьютерах и ноутбуках. Они отмечают уже третий сбой за сутки.
Самый массовый был в 3:00 по новосибирскому времени, а также еще два — в 8:30 и 13:15.
Чаще всего на сбои жаловались жители — Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга. Есть сообщения и из Новосибирска.
— А что, вк на пк только у меня опять сдох? — интересуется один из пользователей.
В конце мая у жителей Новосибирска наблюдался массовый сбой работы интернета у провайдера Ростелеком.