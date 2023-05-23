«Новосибирск, что с интернетом?»: у Ростелекома произошел массовый сбой

У жителей Новосибирска наблюдается массовый сбой работы интернета у провайдера Ростелеком. Как сообщают в комментариях в официальной группе Ростелекома в соцсети «ВКонтакте», пользователи, сбой произошел по всей стране и не работает уже несколько часов.
— Новосибирск, что с интернетом?! — написал житель Новосибирска.
— Не работает Github, TG, WhatsApp. C мобильного всё грузит, — рассказывают пользователи.
— Всё померло, кроме ру-сайтов. Что же у вас там произошло? — задается вопросом комментатор.
От лица официальной группы Ростелекома во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что причина выясняется. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу Ростелекома за комментарием. На момент публикации ответа не было.
В конце марта жители Новосибирска сообщили о сбое в работе интернет-провайдера «Электронный город».