В Новосибирске возбудили дело о неуплате таможенных платежей на 200 миллионов

Уголовное дело о неуплате таможенных платежей на сумму более 200 миллионов возбудили в Новосибирске. Об этом сообщает Запдано-Сибирская транспортная прокуратура.
В ведомстве рассказали, что с 2021 по 2022 год новосибирская компания ООО «Восток опт» внесла недостоверные сведения в таможенные декларации при поставках за рубеж в 2021 году сои.
В результате незаконных действий в федеральный бюджет не были уплачены таможенные платежи на сумму более 200 миллионов рублей.
— Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), — сообщили в прокуратуре.
В середине апреля таможенники изъяли 24,4 тысячи табачных стиков для IQOS у мужчины, который незаконно пытался провезти их в Монголию. На него возбудили административное дело.