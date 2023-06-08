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В Новосибирске возбудили дело о неуплате таможенных платежей на 200 миллионов

По версии следствия, компания незаконно задекларировала 158 тыс. тонн соевых бобов

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Возбуждено дело по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ

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Уголовное дело о неуплате таможенных платежей на сумму более 200 миллионов возбудили в Новосибирске. Об этом сообщает Запдано-Сибирская транспортная прокуратура.

В ведомстве рассказали, что с 2021 по 2022 год новосибирская компания ООО «Восток опт» внесла недостоверные сведения в таможенные декларации при поставках за рубеж в 2021 году сои.

В результате незаконных действий в федеральный бюджет не были уплачены таможенные платежи на сумму более 200 миллионов рублей.

— Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), — сообщили в прокуратуре.

В середине апреля таможенники изъяли 24,4 тысячи табачных стиков для IQOS у мужчины, который незаконно пытался провезти их в Монголию. На него возбудили административное дело.

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