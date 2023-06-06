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Народная премия НГСПодробности

Для тех, кто пропустил! Телевидение «Электронного города» показывает запись «Народной премии НГС»

На премии был концерт группы «Моя Мишель»

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На церемонии награждения был концерт группы «Моя Мишель»

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Телевидение «Электронного города» показывает запись «Народной премии НГС» в течение недели.

Второй год подряд прямую трансляцию церемонии награждения можно посмотреть на телеприставках телевидения «Электронного города», к тому же запись хранится в течение нескольких дней.


Руководитель службы управления брендом компании «Электронный город» Дмитрий Мишин был на мероприятии и оценил его:

— Очень понравилась премия этого года. Как-то всё сложилось в этот раз: зал, ведущие, герои и гости на сцене. Было интересно, смешно, а где-то и трогательно. Остается только догадываться, какая большая работа стоит за всей этой видимой легкостью. Тем, кто не присутствовал в зале, рекомендую посмотреть запись. На телеприставках телевидения «Электронного города» она будет доступна для просмотра в удобное время еще как минимум пару дней.

Ранее мы рассказывали подробнее о том, как в Новосибирске прошла пятая «Народная премия НГС».

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