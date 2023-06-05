Основатель группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин приехал в Новосибирск — он выступил на «Народной премии НГС»

Основатель и лидер рок-группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин приехал в Новосибирскую область. Музыкант появился на «Народной премии НГС» на сцене концертного комплекса имени Маяковского.
Уроженец Новосибирска выступил перед гостями мероприятия с песней «Родная».
Артист приехал в Новосибирск на пять дней и рассказал, что чем планирует заняться в городе во время своего визита.
— Главное жару переждать. Я не помню, сколько лет живу в Новосибирске, со студенческих лет, это безумие какое-то. Спасаемся как можем, — сказал артист.
«Калинов Мост» образовался в Новосибирске в 1985 году, основатель и лидер — Дмитрий Ревякин. На официальном сайте группы указано, что в состав музыкального коллектива также входят Александр Владыкин, Андрей Баслык, Дмитрий Плотников и Дмитрий Кричевский.
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Всё о «Народной премии» мы собираем в отдельном сюжете.