Основатель группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин приехал в Новосибирск — он выступил на «Народной премии НГС»

Артист приехал в Новосибирск на пять дней и рассказал, что чем планирует заняться в городе во время своего визита.



— Главное жару переждать. Я не помню, сколько лет живу в Новосибирске, со студенческих лет, это безумие какое-то. Спасаемся как можем, — сказал артист.

