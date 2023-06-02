На пять дней перекрывают проезд в Калининском и Ленинском районах Новосибирска из-за дефектов теплосетей

Сибирская генерирующая компания закрывает проезд на двух улицах в Новосибирске до 6 и 7 июня из-за выявленных дефектов на теплосетях. Об этом СГК сообщила 2 июня.
— Вынуждены ограничить дорожное движение. В Ленинском районе закрываем проезд по ул. Троллейной и сужаем движение по ул. Пархоменко на 2 метра. Работы начнем завтра, 3 июня, а завершить их планируем к 7 июня, — уточнили в СГК.
В Калининском районе со 2 по 6 июня закрыли движение по улице Народной в районе дома
Напомним, с 30 мая по 11 июня в Новосибирске проходит очередной этап ремонта теплосетей. Мы подготовили карту отключений.