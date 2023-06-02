«Успел в чат написать»: в Новосибирске задержали депутата Антона Картавина

Утром 2 июня в Новосибирске задержали депутата горсовета Антона Картавина. Причины пока неизвестны.
— Депутат Антон Картавин был задержан полицией в своей квартире в 05:30 утра. Сейчас Антон находится в центральном отделе прокуратуры. Изначально Антон был доставлен в Ленинский отдел полиции. Уже оттуда Картавина доставили в прокуратуру. К нему выехал адвокат,— сообщили в Telegram-канале «Коалиция Новосибирск 2020».
Корреспондент НГС обратился за подтверждением в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. Там ответили, что уточняют информацию.
Депутат горсовета Светлана Каверзина подтвердила, что ее коллега задержан:
— Он успел в чат написать. Сразу прочитали и всех оповестили.
Сам Антон Картавин не ответил на сообщение корреспондента НГС.
Антон Картавин избрался в горсовет Новосибирска в 2020 году в составе коалиции «Новосибирск-2020» от округа
В мае прошлого года у Антона Картавина прошел обыск. Тогда у него забрали технику и некоторые документы.