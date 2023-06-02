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«Успел в чат написать»: в Новосибирске задержали депутата Антона Картавина

В его квартиру пришли около 05:30

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31 мая Антон Картавин и Светлана Каверзина были на сессии горсовета Новосибирска

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Утром 2 июня в Новосибирске задержали депутата горсовета Антона Картавина. Причины пока неизвестны.

— Депутат Антон Картавин был задержан полицией в своей квартире в 05:30 утра. Сейчас Антон находится в центральном отделе прокуратуры. Изначально Антон был доставлен в Ленинский отдел полиции. Уже оттуда Картавина доставили в прокуратуру. К нему выехал адвокат,— сообщили в Telegram-канале «Коалиция Новосибирск 2020».

Корреспондент НГС обратился за подтверждением в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. Там ответили, что уточняют информацию.

Депутат горсовета Светлана Каверзина подтвердила, что ее коллега задержан:

— Он успел в чат написать. Сразу прочитали и всех оповестили.

Сам Антон Картавин не ответил на сообщение корреспондента НГС.

Антон Картавин избрался в горсовет Новосибирска в 2020 году в составе коалиции «Новосибирск-2020» от округа № 25. Участвовал в митингах против роста тарифов ЖКХ. На этой неделе, 31 мая, он присутствовал на сессии горсовета Новосибирска.

В мае прошлого года у Антона Картавина прошел обыск. Тогда у него забрали технику и некоторые документы.

Обновлено. В 09:28 Telegram-канал «Коалиция Новосибирск 2020» сообщил, что Антона Картавина отпустили:

— Депутата Антона Картавина отпустили из прокуратуры. Ему вручили предупреждение.

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