«Успел в чат написать»: в Новосибирске задержали депутата Антона Картавина

Утром 2 июня в Новосибирске задержали депутата горсовета Антона Картавина. Причины пока неизвестны.

— Депутат Антон Картавин был задержан полицией в своей квартире в 05:30 утра. Сейчас Антон находится в центральном отделе прокуратуры. Изначально Антон был доставлен в Ленинский отдел полиции. Уже оттуда Картавина доставили в прокуратуру. К нему выехал адвокат,— сообщили в Telegram-канале «Коалиция Новосибирск 2020».